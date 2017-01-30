Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28593149/
30 января 2017, 7:57 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Сборная дивизиона Метрополитен обыграла команду Атлантического в Матче звезд НХЛ

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Хоккеисты сборной дивизиона Метрополитен, цвета которой защищает российский нападающий Александр Овечкин, нанесли поражение команде Атлантического дивизиона в Матче звезд НХЛ.

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 10:6. Шайбами в составе победителей по два раза отличились Уэйн Симмондс, Джон Таварес и Кэм Аткинсон, еще по шайбе забросили Александр Овечкин, Сет Джонс, Тэйлор Холл и Сидни Кросби. У сборной Атлантического дивизиона дубль оформил Никита Кучеров, по разу отличились Виктор Хедман, Эрик Карлссон, Остон Мэттьюс и Винсент Трочек.

Ворота сборной дивизиона Метрополитен в первом периоде защищал российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, которого в перерыве заменил Брэйден Холтби из «Вашингтона».

Сборная дивизиона Метрополитен вышла в вышла в финал мини-турнира турнира, в котором сыграет с командой Тихоокеанского дивизиона.

Матчи проходят в формате «три на три» и продолжаются два периода по 10 минут.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Сборная дивизиона Метрополитен с Овечкиным и Бобровским выиграла Матч звезд НХЛ

Сборная дивизиона Метрополитен с Овечкиным и Бобровским выиграла Матч звезд НХЛ

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Сборная дивизиона Метрополитен, за которую выступали россияне Александр Овечкин и Сергей Бобровский, нанесла поражение команде Тихоокеанского дивизиона в финале Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя