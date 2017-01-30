Сборная дивизиона Метрополитен обыграла команду Атлантического в Матче звезд НХЛ
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты сборной дивизиона Метрополитен, цвета которой защищает российский нападающий Александр Овечкин, нанесли поражение команде Атлантического дивизиона в Матче звезд НХЛ.
Встреча, прошедшая в
Ворота сборной дивизиона Метрополитен в первом периоде защищал российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, которого в перерыве заменил Брэйден Холтби из «Вашингтона».
Сборная дивизиона Метрополитен вышла в вышла в финал
Матчи проходят в формате «три на три» и продолжаются два периода по 10 минут.
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