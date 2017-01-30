Сборная дивизиона Метрополитен обыграла команду Атлантического в Матче звезд НХЛ

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 10:6. Шайбами в составе победителей по два раза отличились Уэйн Симмондс, Джон Таварес и Кэм Аткинсон, еще по шайбе забросили Александр Овечкин, Сет Джонс, Тэйлор Холл и Сидни Кросби. У сборной Атлантического дивизиона дубль оформил Никита Кучеров, по разу отличились Виктор Хедман, Эрик Карлссон, Остон Мэттьюс и Винсент Трочек.

Ворота сборной дивизиона Метрополитен в первом периоде защищал российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, которого в перерыве заменил Брэйден Холтби из «Вашингтона».

Сборная дивизиона Метрополитен вышла в вышла в финал мини-турнира турнира, в котором сыграет с командой Тихоокеанского дивизиона.

Матчи проходят в формате «три на три» и продолжаются два периода по 10 минут.