Раск: Было немного жаль Прайса, но сын Кеслера будет помнить этот гол всю жизнь

«Позволил бы забить в свои ворота маленькому Кеслеру? Конечно! Правда, мне было немного жаль Кэри: ведь до этого он был в ударе, не пропустил ни от кого, а против маленького мальчика, понятно, пришлось сыграть на публику и дать ему забить. Но для мальчишки момент получился незабываемым. Свой гол в ворота Кэри Прайса он будет помнить всю жизнь. Пожалуй, этот буллит я бы назвал лучшим моментом всего вечера», — цитирует Раска официальный сайт НХЛ.