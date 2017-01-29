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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28589840/
29 января 2017, 14:34 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Раск: Было немного жаль Прайса, но сын Кеслера будет помнить этот гол всю жизнь

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск после конкурсной части Матча звёзд НХЛ поделился мнением о пропущенной Кэри Прайсом шайбе от 6-летнего сына Райана Кеслера.

«Позволил бы забить в свои ворота маленькому Кеслеру? Конечно! Правда, мне было немного жаль Кэри: ведь до этого он был в ударе, не пропустил ни от кого, а против маленького мальчика, понятно, пришлось сыграть на публику и дать ему забить. Но для мальчишки момент получился незабываемым. Свой гол в ворота Кэри Прайса он будет помнить всю жизнь. Пожалуй, этот буллит я бы назвал лучшим моментом всего вечера», — цитирует Раска официальный сайт НХЛ.
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