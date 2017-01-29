Брэден Холтби: Овечкин и Кросби — прямая противоположность друг другу
Вратарь «Вашингтона» Брэден Холтби в преддверии Матча звезд НХЛ-2017 высоко оценил своих партнеров по команде Столичного дивизиона Александра Овечкина и Сидни Кросби.
Он отметил, что оба игрока сильно отличаются друг от друга.
— Все знают, чего добились Овечкин и Кросби, — приводит официальный сайт НХЛ слова Холтби. — Они во многом прямая противоположность друг другу.
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