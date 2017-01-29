Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28589288/
29 января 2017, 13:00 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Лас-Вегас» может получить право совершать сделки с другими клубами с 1 марта

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что новичок лиги «Лас-Вегас» может получить право совершать сделки с другими клубами с 1 марта.

«Речь идёт о возможности совершения некоторых видов сделок, касающихся игроков. Понятно, что они не смогут приобретать себе игроков, которые сейчас выступают в нынешнем сезоне НХЛ. Но они могут выменять драфт-пики, неподписанных задрафтованных игроков, а также начать совершать сделки, связанные с драфтом расширения», — цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что другие клубы могут заключать с «Вегасом» сделки с условием не выбирать того или иного игрока. Аналогичные обмены происходили во время предыдущих драфтов расширения.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России