«Лас-Вегас» может получить право совершать сделки с другими клубами с 1 марта

«Речь идёт о возможности совершения некоторых видов сделок, касающихся игроков. Понятно, что они не смогут приобретать себе игроков, которые сейчас выступают в нынешнем сезоне НХЛ. Но они могут выменять драфт-пики, неподписанных задрафтованных игроков, а также начать совершать сделки, связанные с драфтом расширения», — цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.



Ранее сообщалось, что другие клубы могут заключать с «Вегасом» сделки с условием не выбирать того или иного игрока. Аналогичные обмены происходили во время предыдущих драфтов расширения.