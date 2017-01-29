Александр Овечкин: Мы с Кросби спросим у Гретцки, как нам играть
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в преддверии Матча звезд НХЛ-2017 заявил, что с интересом ждет предстоящей.
Тренером команды Столичного дивизиона станет легенда мирового хоккея Уэйн Гретцки. Российский форвард добавил, что он вместе с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби обсудит взаимодействие на льду вместе с наставником.
— Играть в одной команде с Кросби? Будет интересно, — приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина. — Спросим у Гретцки, как нам играть.
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