Александр Овечкин: Мы с Кросби спросим у Гретцки, как нам играть

Тренером команды Столичного дивизиона станет легенда мирового хоккея Уэйн Гретцки. Российский форвард добавил, что он вместе с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби обсудит взаимодействие на льду вместе с наставником.

— Играть в одной команде с Кросби? Будет интересно, — приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина. — Спросим у Гретцки, как нам играть.