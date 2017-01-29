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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28588976/
29 января 2017, 11:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Сан-Антонио» Бойков забил гол во втором матче подряд

Защитник фарм-клуба «Колорадо Эвеланш» в Американской хоккейной лиге Сергей Бойков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Онтарио Рейн» (3:4).

Об этом информирует официальный сайт Американской хоккейной лиги.

Это был второй гол 21-летнего российского хоккеиста в нынешнем сезоне, а первый он забил в прошлом матче с тем же соперником. Всего у серебряного призёра МЧМ-2016 в составе сборной России стало 11 (2+9) очков в 35 матчах при показателе полезности «+5».
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