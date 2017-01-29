«Заморское чудо из далекой Москвы». Как Буре дебютировал в НХЛ

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Кирк Маклин выехал за ворота, чтобы остановить шайбу. Завладев ею, он осмотрелся. На какой-то момент он взял паузу.

Подобное за свою карьеру вратарь проделывал множество раз. Обычный игровой момент. Рутина. Но то, что произошло дальше, в тот ноябрьский вечер 1991 года, он не забудет никогда. Через мгновение к Маклину примчался новичок «Ванкувера». Он устремился к шайбе, выхватил ее у вратаря и умчался вперед. Маклин потихоньку вернулся на свою законную позицию, но все это время он не спускал глаз с дерзкого новичка, одного из ярких европейцев в НХЛ. Тем временем, объект его наблюдений уже врывался в чужую зону.

Фанаты на арене Pacific Coliseum повскакивали со своих мест. Шум толпы становился все сильнее. Все застыли в ожидании чего-то невиданного, пока нападающий оставлял не у дел одного за другим соперников и поражал своих новых партнеров. «Да, все ждали чудес, — вспоминает Маклин. — Все были просто заворожены, загипнотизированы происходящим. Даже большинство ребят на скамейке встали на ноги».

Его скорость. Маклин признается, что никогда не сталкивался с чем-то подобным за всю свою карьеру в НХЛ. А добавьте к этому великолепную технику, потрясающие ловкость и проворство, и вы получите человека, чьи способности вызывали только сострадание к тем, кто должен был ему что-то противопоставить в обороне. Исход того игрового эпизода, первой смены молодого человека в НХЛ, даже не имел особого значения. «Он не смог забить, зато он продемонстрировал всем, на что способен. Как он умеет обращаться с шайбой на запредельной скорости. Знаете, мне его чем-то сейчас напоминает Коннор Макдэвид», — признается Маклин.

Но тогда, 25 лет назад, это был Павел Буре. «Забавно, — улыбается россиянин. — Вы говорите, что с тех пор минуло уже 25 лет. А кажется, что все происходило только вчера».

Сейчас перед нами все тот же Павел Буре. Хотя, наверное, уже все же не «тот же». Мы ведем беседу в его апартаментах в Москве. Муж. Отец двоих детей. Президент Лиги легенд….

Но для клуба, на который его игра заставила обратить внимание, который он вывел из застоя, его значимость невозможно переоценить.

Целое поколение болельщиков выросло на феноменальной игре российского нападающего. Он был заморским чудом. Молодой звездой из далекой Москвы, которая демонстрировала нечто, что раньше никто и никогда не видел.

В эпоху до интернета и Youtube член легендарный советской команды ЦСКА для мира хоккей Северной Америки оставался мифом. Но именно на этого человека «Ванкувер» сделал ставку на драфте 1989 года. Спаситель клуба. Спаситель, который мог никогда не приехать в НХЛ.

Два года ушло на то, чтобы убедить игрока на переезд и вырвать его из лап ЦСКА. Осенью 1991 года Буре ступил на землю Британской Колумбии. В то время «Ванкувер» отчаянно нуждался в таком игроке.

Понимаете, «Кэнакс» в «эпоху до Буре» не входили в число ярких и запоминающихся клубов. Последний приличный сезон в исполнении команды датировался 1976 годом. В 80-е на трибуны с трудом собиралось и 10 тысяч человек. Но вот в стане «косаток» появился молодой игрок из СССР. А с ним в клуб пришла и надежда.

На первую тренировку Павел приехал на арену в сопровождении нападающего Джеффа Кортнэлла. Когда они припарковались, Павел узрел сцену, которую посчитал нормальной для страны, которая сходит с ума по хоккею. Посмотреть на тренировку пришли около 2 тысяч человек. Павел не мог понять, что в этом удивительного. Только тогда ему объяснили, что люди специально пришли посмотреть именно на него. «В 80-е был застой. И город жил ожиданием нечто большого и яркого, — объясняет Маклин, который пришел в “Ванкувер” в 1987 году. — Олицетворением именно этого и стал Буре. Он стал ключевым фактором в возвращении фанатов на трибуны».

На льду дивиденды от появления россиянина в составе команды проявились сразу. Он стал глотком свежего воздуха, вдохнул новую жизнь в партнеров. Уже в своем четвертом матче нападающий отметился дублем.

Но за пределами ледовой площадки Павел все еще привыкал к новому миру. В Советском Союзе он привык по 11 месяцев жить на базе, где ему оставалось думать только о хоккее. Пища, одежда, передвижение… за все отвечали специальные сотрудники. «Нас всем обеспечивали», — подтверждает Буре.

В Ванкувере же приходилось многое узнавать заново. К счастью, чувствовалась поддержка клуба и другого игрока из СССР и ЦСКА — Игоря Ларионова. Павел практически не говорил по-английски, так что постоянно возникали проблемы в общении: снять жилье, разобраться с платежами, даже заказать еду в ресторане. «Я не мог ничего заказать, так как не знал, как назвать курицу или рыбу, — продолжает россиянин. — Мне приходилось общаться с помощью языка жестов, скажем так. Приходилось на пальцах показывать, что я хочу заказать».

Что уж говорить об интервью. Во время перерыва по ходу одного из матчей Буре стоял напротив репортера, который бомбардировал его вопросами на непонятном языке. Наконец, после очередной тирады журналиста, Павел вставил: «Да». Глаза интервьюера округлились. Вы уверены, что имели это в виду? «Нет», — быстро поправился Буре, надеясь, что в этот раз дал правильный ответ. «Я просто гадал», — смеется Павел, вспоминая ту ситуацию.

В конце концов, языковой барьер пал, он адаптировался к новой реальности. Но одна вещь оставалась неизменной — он оставался таким же феноменом на льду. Буре был награжден знаменитым прозвищем «Русская ракета», авторство которого приписывается известному журналисту издания Vancouver Sun Иэну Макинтайру.

В дебютном сезоне нападающий забил 34 гола и набрал 60 очков в 65 матчах. Наградой стал «Колдер Трофи», в процессе голосования за обладателя которого Буре обошел Никласа Лидстрема из «Детройта» и Тони Амонти из «Рейнджерс». «Ванкувер» же выиграл 42 матча в регулярном чемпионате, установив на тот момент клубный рекорд, и занял второе место в конференции Кэмпбелла.

Дальнейшая карьера Буре стала яркой вспышкой, которая одновременно оставила много вопросов: «А что могло бы быть?..».

Он довел «косаток» до финала Кубка Стэнли в 1994 году, два года подряд забивал по 60 шайб. За 13 лет в НХЛ Буре успел поиграть за «Ванкувер», «Флориду» и «Рейнджерс». Набрать 779 очков, трижды выиграть гонку снайперов, три раза принять участие в Матче всех звезд.

Но Павел никогда не считался звездой, которая избегает борьбы на льду и боится контактной игры, предпочитая играть на чистом льду. «Он делал все ради того, чтобы забить гол, — отмечает Маклин. — Бился в углах. Лез на пятак. Ему здорово доставалось».

В конец концов, все это сказалось. Его тело не выдержало. В 2003 году Павел Буре был вынужден завершить карьеру из-за проблем с коленями. На тот момент ему было всего в 32 года.

Павел вернулся в Россию. Конечно, страна сильно изменилась после развала СССР. Это была уже не та страна, которую он покидал 20-летним юношей в 1991 году. Сейчас Буре возглавляет Лигу легенд. Он занимается организацией турниров для игроков-ветеранов, в матчах принимают участие команды из разных европейских стран. Прошлой осенью Павел встречался с комиссаром НХЛ Гэри Бэттменом, и они обсуждали возможность расширения данного начинания на Северную Америку.

Павел продолжает свою жизнь в хоккейном мире, пусть уже в другой ипостаси. Но, конечно, его навсегда запомнят именно по тому первому сезону в составе «Ванкувера», когда 20-летняя Ракета на коньках вдохнула новую жизнь в город, лигу и всеми нами любимый вид спорта.