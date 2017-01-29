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29 января 2017, 9:31 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Дэйли: НХЛ не будет участвовать в ОИ-2018, если нынешняя ситуация не изменится

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. НХЛ не будет участвовать в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если сложившаяся ситуация не изменится, заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em><span class=error>НХЛ</span> не будет участвовать в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане если сложившаяся ситуация не изменится заявил заместитель комиссионера <span class=error>НХЛ</span> Билл <span class=error>Дэйли</span>. Увеличить
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Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года остается открытым. В пятницу источник, близкий к ситуации, сообщил «Р-Спорт», что президент IIHF Рене Фазель проведет в Лос-Анджелесе во время «звездного уик-энда» НХЛ переговоры по вопросу участия игроков лиги в Олимпиаде-2018. Также сообщалось, что НХЛ может склониться к участию игроков в Олимпиаде при переносе части матчей в Сеул, так как Пхенчхан не интересует лигу.

«Если статус-кво сохранится, я ожидаю, что нас не будет на Олимпийских играх. Если мы услышим все прежние вещи, то я не думаю, что ситуация поменяется», — цитирует Дэйли сайт НХЛ.

«Откровенно говоря, мы не видим выгоды от участия в Олимпиаде с игровой точки зрения или с позиции лиги», — добавил Дэйли.
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