Дэйли: НХЛ не будет участвовать в ОИ-2018, если нынешняя ситуация не изменится

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Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года остается открытым. В пятницу источник, близкий к ситуации, сообщил «Р-Спорт», что президент IIHF Рене Фазель проведет в Лос-Анджелесе во время «звездного уик-энда» НХЛ переговоры по вопросу участия игроков лиги в Олимпиаде-2018. Также сообщалось, что НХЛ может склониться к участию игроков в Олимпиаде при переносе части матчей в Сеул, так как Пхенчхан не интересует лигу.

«Если статус-кво сохранится, я ожидаю, что нас не будет на Олимпийских играх. Если мы услышим все прежние вещи, то я не думаю, что ситуация поменяется», — цитирует Дэйли сайт НХЛ.

«Откровенно говоря, мы не видим выгоды от участия в Олимпиаде с игровой точки зрения или с позиции лиги», — добавил Дэйли.