Дэйли: НХЛ не будет участвовать в ОИ-2018, если нынешняя ситуация не изменится
МОСКВА, 29 янв —
Р-Спорт. НХЛ не будет участвовать в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если сложившаяся ситуация не изменится, заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
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Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года остается открытым. В пятницу источник, близкий к ситуации, сообщил «Р-Спорт», что президент IIHF Рене Фазель проведет в
«Если
«Откровенно говоря, мы не видим выгоды от участия в Олимпиаде с игровой точки зрения или с позиции лиги», — добавил Дэйли.
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