Матч Всех звезд НХЛ пройдет в воскресенье в Лос-Анджелесе

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Лос-Анджелес во второй раз в своей истории принимает главное шоу сезона в НХЛ, и, как и в 2002 году, противостояния звезд пройдут на арене «Стэйплз центр».

В прошлом году изменилась формула Матча звезд, и на самом деле это теперь не одна встреча, а целый мини-турнир среди сборных звезд четырех дивизионов лиги, а матчи будут проходить в формате «3 на 3» полевых игрока.

Каждый поединок будет продолжаться по 20 минут, а команды будут меняться воротами по прошествии 10 минут. В случае, если игровое время завершается вничью, победитель противостояния определяется в серии буллитов.

В прошлом сезоне подобные нововведения принесли успех и приз в виде 1 миллиона долларов команде звезд Тихоокеанского дивизиона, капитаном которой был попавший со скандалом на звездный уикенд тафгай Джон Скотт, признанный еще и MVP вечера.

Капитанов команд дивизионов выбирают болельщики, которые в прошлом году уже не в первый раз организовали флешмоб, «продвинув» представителя одного из худших клубов лиги — «Аризоны». Сам Скотт в том сезоне отыграл только 11 матчей, отметившись всего одной голевой передачей и 25 минутами штрафа, а перед Матчем звезд и вовсе был обменян в «Монреаль» и сослан в фарм-клуб.

«Канадиенс» находятся в Атлантическом дивизионе, и обмен ставил под угрозу участие тафгая в звездном матче. В итоге под давлением болельщиков, устроивших акцию «Свободу Скотту», он был решением руководства лиги допущен до игры.

Россию на том мероприятии представляли три форварда: Владимир Тарасенко, Евгений Малкин и Евгений Кузнецов, заменивший травмированного Александра Овечкина. Все они завершили борьбу на полуфинальной стадии мини-турнира.

На этот раз российские хоккеисты будут защищать цвета трех из четырех дивизионов, так что представительство в финале гарантировано.

В матче Всех звезд-2017 примут участие четыре представителя России — форвард Никита Кучеров («Тампа», Атлантический дивизион), голкипер Сергей Бобровский («Коламбус», Столичный дивизион), нападающий Александр Овечкин («Вашингтон», Столичный дивизион), а также еще один форвард — Владимир Тарасенко («Сент-Луис», Центральный дивизион).

Россиян должно было быть на звездном уикенде пятеро, но нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вынужденно пропускает мероприятие из-за «травмы нижней части тела», как сообщили в клубе.

«Состояние Малкина будет оцениваться после Матча звезд. У нас к тому моменту будет больше информации», — сказал наставник «пингвинов» Майк Салливан.

Малкина в команде Столичного дивизиона в итоге заменит нападающий «Коламбуса» Кэм Аткинсон.

По итогам голосования болельщиков, обошедшегося на этот раз без «вбросов», поскольку выбирать им пришлось из предложенного списка игроков, капитанами команд дивизионов стали исключительно канадцы — голкипер Кэр Прайс («Монреаль», Атлантический дивизион), защитник Пи-Кею Суббан («Нэшвилл», Центральный), форвард Сидни Кросби («Питтсбург», Столичный) и нападающий Коннор Макдэвид («Эдмонтон», Тихоокеанский).

Полностью составы команд на матч Всех звезд НХЛ выглядят следующим образом:

Атлантический дивизион (тренер — Мишель Террьен, «Монреаль»): Никита Кучеров, Брэд Маршан, Остон Мэттьюз, Франс Нильсен, Кайл Окпосо, Винсент Трочек, Виктор Хедман, Эрик Карлссон, Ши Уэбер, Кэри Прайс, Туукка Раск;.

Столичный дивизион (тренер — Джон Торторелла, «Коламбус»): Сидни Кросби, Тэйлор Холл, Кэм Аткинсон, Александр Овечкин, Уэйн Симмондс, Джон Таварес, Джастин Фолк, Сет Джонс, Райан Макдона, Сергей Бобровский, Брэйден Холтби;.

Центральный дивизион (тренер — Брюс Будро, «Миннесота»): Патрик Кейн, Патрик Лайне, Нэйтан Маккиннон, Тайлер Сегин, Владимир Тарасенко, Джонатан Тэйвз, Данкан Кит, Пи-Кей Суббан, Райан Сатер, Кори Кроуфорд, Деван Дубник;.

Тихоокеанский дивизион (тренер — Питер Дебур, «Сан-Хосе»): Джефф Картер, Джонни Годро, Бо Хорват, Райан Кеслер, Коннор Макдэвид, Джо Павелски, Брент Бернс, Дрю Даути, Кэм Фаулер, Мартин Джонс, Майк Смит.

Матчу звезд в Лос-Анджелесе в пятницу предшествовала красочная церемония объявления 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ, приуроченного к 100-летию лиги.

В почетный список попали и четыре россиянина — Александр Овечкин, Павел Дацюк, Сергей Федоров, Павел Буре.

Буре трижды становился лучшим снайпером лиги, выигрывал приз лучшему новичку, выходил в финал Кубка Стэнли. Федоров — трехкратный обладатель Кубка Стэнли, первый европейский игрок, выигравший приз самому ценному игроку сезона, дважды выигрывал приз лучшему форварду оборонительного плана.

Дацюк — двукратный обладатель Кубка Стэнли, трижды выигрывал приз лучшему форварду оборонительного плана и четырежды — за джентльменское поведение на льду. Овечкин — шестикратный обладатель приза лучшему снайперу лиги, становился лучшим бомбардиром лиги, трижды — самым ценным игроком, выигрывал приз лучшему новичку.

«Просто не могу объяснить и описать свои чувства от того, что вошел в список 100 лучших игроков лиги.

Даже представить себе не мог, что я буду в одном списке с легендарными хоккеистами НХЛ.

Это просто потрясающе и невероятно, — приводит пресс-служба «Вашингтона» слова Овечкина.

Как уже отмечалось, Лос-Анджелес второй раз примет звездный матч, а впервые это произошло в 2002 году. Тогда это мероприятие проходило накануне Олимпиады-2002 в американском Солт-Лейк-Сити, и получилось несколько смазанным: во второй раз в истории Игр игроки НХЛ участвовали в них, и некоторые звезды лиги предпочти подготовку к этому турниру Матчу звезд.

И на этот раз олимпийская тема оказалась в центре внимания во время звездного уикенда: до сих пор не улажен вопрос об участии представителей НХЛ в Играх-2018 в корейском Пхенчхане. Окончательный ответ на него, как предполагается, болельщики должны узнать в феврале, но важнейшие переговоры между представителями лиги и международной федерации могут состояться как раз в Лос-Анджелесе.

В субботу же прошли соревнования Superskills на Матче звезд, победитель которых получал право выбора соперника и полуфинального матча (первого или второго) в игровой день.

Их победителем стала команда Атлантического дивизиона, обыгравшая в финальном раунде — серии буллитов — Тихоокеанский дивизион (4:1).

В составе победителей Кучеров, свой буллит не реализовал, зато в другом конкурсе — на скорость — показал второй результат, уступив только Коннору Макдэвиду.

Команда Столичного дивизиона с Овечкиным и Бобровским заняла в Superskills третье место, и именно ее в свои соперники по второму полуфиналу Матча звезд выбрали победители.

Первый полуфинал Матча Всех звезд — между командами Центрального и Тихоокеанского дивизионов — начнется в воскресенье в 23.30 мск, после них сразятся хоккеисты Атлантического и Столичного дивизионов, а финальная битва намечена в 1.30 мск в ночь на понедельник.