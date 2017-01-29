Матч Всех звезд НХЛ пройдет в воскресенье в Лос-Анджелесе
Четыре российских хоккеиста примут участие в Матче Всех звезд НХЛ, который пройдет в воскресенье в
Лос-Анджелесе в 62-й раз в истории в год столетия лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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В прошлом году изменилась формула Матча звезд, и на самом деле это теперь не одна встреча, а целый
Каждый поединок будет продолжаться по 20 минут, а команды будут меняться воротами по прошествии 10 минут. В случае, если игровое время завершается вничью, победитель противостояния определяется в серии буллитов.
В прошлом сезоне подобные нововведения принесли успех и приз в виде 1 миллиона долларов команде звезд Тихоокеанского дивизиона, капитаном которой был попавший со скандалом на звездный уикенд тафгай Джон Скотт, признанный еще и MVP вечера.
Капитанов команд дивизионов выбирают болельщики, которые в прошлом году уже не в первый раз организовали флешмоб, «продвинув» представителя одного из худших клубов лиги — «Аризоны». Сам Скотт в том сезоне отыграл только 11 матчей, отметившись всего одной голевой передачей и 25 минутами штрафа, а перед Матчем звезд и вовсе был обменян в «Монреаль» и сослан в
«Канадиенс» находятся в Атлантическом дивизионе, и обмен ставил под угрозу участие тафгая в звездном матче. В итоге под давлением болельщиков, устроивших акцию «Свободу Скотту», он был решением руководства лиги допущен до игры.
Россию на том мероприятии представляли три форварда: Владимир Тарасенко, Евгений Малкин и Евгений Кузнецов, заменивший травмированного Александра Овечкина. Все они завершили борьбу на полуфинальной стадии
На этот раз российские хоккеисты будут защищать цвета трех из четырех дивизионов, так что представительство в финале гарантировано.
В матче Всех звезд-2017 примут участие четыре представителя России — форвард Никита Кучеров («Тампа», Атлантический дивизион), голкипер Сергей Бобровский («Коламбус», Столичный дивизион), нападающий Александр Овечкин («Вашингтон», Столичный дивизион), а также еще один форвард — Владимир Тарасенко («Сент-Луис», Центральный дивизион).
Россиян должно было быть на звездном уикенде пятеро, но нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вынужденно пропускает мероприятие
«Состояние Малкина будет оцениваться после Матча звезд. У нас к тому моменту будет больше информации», — сказал наставник «пингвинов» Майк Салливан.
Малкина в команде Столичного дивизиона в итоге заменит нападающий «Коламбуса» Кэм Аткинсон.
По итогам голосования болельщиков, обошедшегося на этот раз без «вбросов», поскольку выбирать им пришлось из предложенного списка игроков, капитанами команд дивизионов стали исключительно канадцы — голкипер Кэр Прайс («Монреаль», Атлантический дивизион), защитник
Полностью составы команд на матч Всех звезд НХЛ выглядят следующим образом:
Атлантический дивизион (тренер — Мишель Террьен, «Монреаль»): Никита Кучеров, Брэд Маршан, Остон Мэттьюз, Франс Нильсен, Кайл Окпосо, Винсент Трочек, Виктор Хедман, Эрик Карлссон, Ши Уэбер, Кэри Прайс, Туукка Раск;.
Столичный дивизион (тренер — Джон Торторелла, «Коламбус»): Сидни Кросби, Тэйлор Холл, Кэм Аткинсон, Александр Овечкин, Уэйн Симмондс, Джон Таварес, Джастин Фолк, Сет Джонс, Райан Макдона, Сергей Бобровский, Брэйден Холтби;.
Центральный дивизион (тренер — Брюс Будро, «Миннесота»): Патрик Кейн, Патрик Лайне, Нэйтан Маккиннон, Тайлер Сегин, Владимир Тарасенко, Джонатан Тэйвз, Данкан Кит,
Тихоокеанский дивизион (тренер — Питер Дебур, «Сан-Хосе»): Джефф Картер, Джонни Годро, Бо Хорват, Райан Кеслер, Коннор Макдэвид, Джо Павелски, Брент Бернс, Дрю Даути, Кэм Фаулер, Мартин Джонс, Майк Смит.
Матчу звезд в
В почетный список попали и четыре россиянина — Александр Овечкин, Павел Дацюк, Сергей Федоров, Павел Буре.
Буре трижды становился лучшим снайпером лиги, выигрывал приз лучшему новичку, выходил в финал Кубка Стэнли. Федоров — трехкратный обладатель Кубка Стэнли, первый европейский игрок, выигравший приз самому ценному игроку сезона, дважды выигрывал приз лучшему форварду оборонительного плана.
Дацюк — двукратный обладатель Кубка Стэнли, трижды выигрывал приз лучшему форварду оборонительного плана и четырежды — за джентльменское поведение на льду. Овечкин — шестикратный обладатель приза лучшему снайперу лиги, становился лучшим бомбардиром лиги, трижды — самым ценным игроком, выигрывал приз лучшему новичку.
«Просто не могу объяснить и описать свои чувства от того, что вошел в список 100 лучших игроков лиги.
Даже представить себе не мог, что я буду в одном списке с легендарными хоккеистами НХЛ.
Это просто потрясающе и невероятно, — приводит
Как уже отмечалось,
И на этот раз олимпийская тема оказалась в центре внимания во время звездного уикенда: до сих пор не улажен вопрос об участии представителей НХЛ в Играх-2018 в корейском Пхенчхане. Окончательный ответ на него, как предполагается, болельщики должны узнать в феврале, но важнейшие переговоры между представителями лиги и международной федерации могут состояться как раз в
В субботу же прошли соревнования Superskills на Матче звезд, победитель которых получал право выбора соперника и полуфинального матча (первого или второго) в игровой день.
Их победителем стала команда Атлантического дивизиона, обыгравшая в финальном раунде — серии буллитов — Тихоокеанский дивизион (4:1).
В составе победителей Кучеров, свой буллит не реализовал, зато в другом конкурсе — на скорость — показал второй результат, уступив только Коннору Макдэвиду.
Команда Столичного дивизиона с Овечкиным и Бобровским заняла в Superskills третье место, и именно ее в свои соперники по второму полуфиналу Матча звезд выбрали победители.
Первый полуфинал Матча Всех звезд — между командами Центрального и Тихоокеанского дивизионов — начнется в воскресенье в 23.30 мск, после них сразятся хоккеисты Атлантического и Столичного дивизионов, а финальная битва намечена в 1.30 мск в ночь на понедельник.
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