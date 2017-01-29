Команда Атлантического дивизиона выиграла конкурсную программу Матча звезд НХЛ
МОСКВА, 29 янв —
Р-Спорт. Команда Атлантического дивизиона стала победителем конкурсной программы Матча звезд НХЛ.
В финале команда Атлантического дивизиона в конкурсе буллитов победила сборную Тихоокеанского дивизиона со счетом 4−1. В составе победителей свои попытки реализовали Брэд Маршанд («Бостон»), Ши Уэбер («Монреаль») и Сидни Кросби («Питтсбург», принес два очка). Российский форвард «Тампы Бэй» Никита Кучеров свою попытку не реализовал. У Тихоокеанского дивизиона единственный гол на счету шестилетнего сына форварда «Анахайма» Райана Кеслера.
Кучеров также показал второе время (13,16 секунды) в конкурсе на скорость. Победил Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» — 13,02.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин показал четвертый результат в конкурсе на силу броска — 157,39 км/ч. Лучшим стал Уэбер — 165,44 км/ч. Ранее на Матче звезд КХЛ победитель такого же конкурса защитник московского ЦСКА Игорь Ожиганов послал шайбу со скоростью 159,47 км/ч.
В «эстафете мастерства» победила команда дивизиона Метрополитен, за который выступал Овечкин. Также в конкурсе за команду Центрального дивизиона принял участие нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, который не успел выполнить свою попытку
В конкурсе «четырех звеньев» лучшими стали представители Тихоокеанского дивизиона. В соревнованиях на точность победил Кросби. Также в конкурсной программе участвовал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский (дивизион Метрополитен).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter