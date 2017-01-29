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29 января 2017, 8:32 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Команда Гретцки победила команду Лемье в игре знаменитостей НХЛ, у Бибера гол и пас

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. Команда четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки одержала победу над командой двукратного обладателя Кубка Стэнли и олимпийского чемпиона Марио Лемье в матче знаменитостей в рамках звездного уик-энда НХЛ.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Команда четырехкратного обладателя Кубка <span class=error>Стэнли</span> <span class=error>Уэйна</span> <span class=error>Гретцки</span> одержала победу над командой двукратного обладателя Кубка <span class=error>Стэнли</span> и олимпийского чемпиона <span class=error>Марио</span> <span class=error>Лемье</span> в матче знаменитостей в рамках звездного <nobr>уик-энда</nobr> <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 5:3 в пользу команды Гретцки. В составе победителей голом в пустые ворота и результативной передачей отметился известный канадский певец Джастин Бибер.

За команду Лемье выступал трехкратный чемпион мира в составе сборных СССР и России по хоккею, а ныне главный менеджер по селекции московского ЦСКА Сергей Федоров.

В матче приняли участие такие известные экс-хоккеисты, как Рэй Бурк, Петер Форсберг, Яри Курри, Ларри Робинсон, Скотт Нидермайер, Крис Пронгер, Теему Селянне, Роб Блейк, Эрик Линдрос, Никлас Лидстрём, Джо Сакик и другие. Также в игре участвовали актеры Кьюба Гудинг-младший, Дэвид Борианаз, продюсер Джерри Брукхаймер и другие известные личности.

Матч звезд НХЛ состоится 29 января.
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