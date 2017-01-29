Команда Гретцки победила команду Лемье в игре знаменитостей НХЛ, у Бибера гол и пас
МОСКВА, 29 янв —
Р-Спорт. Команда четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки одержала победу над командой двукратного обладателя Кубка Стэнли и олимпийского чемпиона Марио Лемье в матче знаменитостей в рамках звездного уик-энда НХЛ.
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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 5:3 в пользу команды Гретцки. В составе победителей голом в пустые ворота и результативной передачей отметился известный канадский певец Джастин Бибер.
За команду Лемье выступал трехкратный чемпион мира в составе сборных СССР и России по хоккею, а ныне главный менеджер по селекции московского ЦСКА Сергей Федоров.
В матче приняли участие такие известные
Матч звезд НХЛ состоится 29 января.
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