Команда Гретцки победила команду Лемье в игре знаменитостей НХЛ, у Бибера гол и пас

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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 5:3 в пользу команды Гретцки. В составе победителей голом в пустые ворота и результативной передачей отметился известный канадский певец Джастин Бибер.

За команду Лемье выступал трехкратный чемпион мира в составе сборных СССР и России по хоккею, а ныне главный менеджер по селекции московского ЦСКА Сергей Федоров.

В матче приняли участие такие известные экс-хоккеисты, как Рэй Бурк, Петер Форсберг, Яри Курри, Ларри Робинсон, Скотт Нидермайер, Крис Пронгер, Теему Селянне, Роб Блейк, Эрик Линдрос, Никлас Лидстрём, Джо Сакик и другие. Также в игре участвовали актеры Кьюба Гудинг-младший, Дэвид Борианаз, продюсер Джерри Брукхаймер и другие известные личности.

Матч звезд НХЛ состоится 29 января.