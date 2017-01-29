Уэйн Гретцки заменит тренера «Коламбуса» Тортореллу в Матче звезд НХЛ

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Ранее стало известно что Торторелла не сможет принять участия в Матче всех звезд по семейным обстоятельствам. Он был выбран одним из четырех тренеров команд на Матче всех звезд в Лос-Анджелесе. Возглавлять команды будут главные тренеры лучших клубов каждого из дивизионов по состоянию на 10 января — Мишель Террьен («Монреаль»), Брюс Будро («Миннесота») и Питер Дебур («Сан-Хосе»).