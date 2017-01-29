Уэйн Гретцки заменит тренера «Коламбуса» Тортореллу в Матче звезд НХЛ
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Легендарный нападающий «Эдмонтона» Уэйн Гретцки заменит главного тренера клуба «Коламбус» Джона Тортореллу в качестве наставника команды Столичного дивизиона в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
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Ранее стало известно что Торторелла не сможет принять участия в Матче всех звезд по семейным обстоятельствам. Он был выбран одним из четырех тренеров команд на Матче всех звезд в
Матч всех звезд НХЛ пройдет
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