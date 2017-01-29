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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28587367/
29 января 2017, 2:06 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Уэйн Гретцки заменит тренера «Коламбуса» Тортореллу в Матче звезд НХЛ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Легендарный нападающий «Эдмонтона» Уэйн Гретцки заменит главного тренера клуба «Коламбус» Джона Тортореллу в качестве наставника команды Столичного дивизиона в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Торторелла не сможет принять участия в Матче всех звезд по семейным обстоятельствам. Увеличить
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Ранее стало известно что Торторелла не сможет принять участия в Матче всех звезд по семейным обстоятельствам. Он был выбран одним из четырех тренеров команд на Матче всех звезд в Лос-Анджелесе. Возглавлять команды будут главные тренеры лучших клубов каждого из дивизионов по состоянию на 10 января — Мишель Террьен («Монреаль»), Брюс Будро («Миннесота») и Питер Дебур («Сан-Хосе»).

Матч всех звезд НХЛ пройдет 28—29 января в Лос- Анджелесе.
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