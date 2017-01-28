В истории НХЛ было всего шесть хоккеистов, которые становились лучшими бомбардирами регулярного чемпионата как минимум дважды и при этом завоевывали «Конн Смайт Трофи» — звание самого ценного хоккеиста плей-офф. И среди них есть Евгений Малкин.

В современной НХЛ всего двое игроков, которые в эпоху после локаута 12-летней давности идут по графику выше «очка за матч» и в гладком чемпионате, и в Кубке Стэнли. Один из этой суперпарочки — Евгений Малкин.

В ХХI веке всего четверо хоккеистов набирали в одном плей-офф 30 или более очков, а за всю историю заокеанской лиги столько же — четверо — игроков преодолевали отметку в 35 очков. И в обе «четверки» тоже попал Евгений Малкин.

Таких фактов разного масштаба можно насобирать десятки. Малкин считался одним из трех самых талантливых игроков своего поколения на момент дебюта НХЛ и свой статус подтвердил. Голыми цифрами, «Арт Россами», «Хартом», двумя Кубками Стэнли. Про сборную я не говорю — к энхаэловской «сотне» международные турниры отношения не имеют. Единственная серьезная претензия к Евгению — он мог быть еще лучше. И даже быть лучше всех. Но не вышло: вмешались и травмы, и да, отсутствие невероятной работоспособности, которая есть, например, у Сидни Кросби, и снова все те же травмы — полный сезон в НХЛ Малкин провел последний раз восемь (!) лет назад.

Да, рейтинги и создаются для того, чтобы болельщики днями и неделями проводили в спорах об их легитимности. И всегда найдутся недовольные. Где Сен-Луи, Торнтон, Игинла, Хаверчук и далее по списку? Каждому не угодишь.

Но вот мы и поспорим, и отнюдь не только потому, что Малкин наш соотечественник. Если уж НХЛ решилась в 2017 году создать такой топ-лист, устроить шикарную церемонию с присутствием лауреатов, отобрала 58 экспертов разной степени респектабельности, чтобы составить максимально объективный список, то на выходе хотелось бы получить что-то, близкое к реальному положению дел. Ладно, 20-е, 30-е, 40-е годы — о героях тех лет можно судить только по историческим книгам и рассказам последних очевидцев. Но когда речь заходит о лучших хоккеистах современной НХЛ — уж здесь-то можно было обойтись без явных косяков?

Сидни Кросби — бесспорно, великий нападающий. Но не настолько, чтобы его тень заслонила собой Малкина и заставила забыть о том, что в «Питтсбурге» не одна, а две суперзвезды. Канадец никогда не был лучше Евгения ни по игре, ни по результативности настолько, чтобы их стоило определить в разные весовые категории.

Но североамериканская (а иногда, увы, и российская) общественность, для которой не самый разговорчивый и иногда чересчур угрюмый русский парень проигрывал и сто, и тысячу очков по степени медийной привлекательности, априори приговорила Малкина лишь к роли актера второго плана. Ведь даже выступая сейчас процентов на 70 от своих возможностей, он уверенно идет в тройке бомбардиров лиги — и все равно остается в этой тени, от которой, кажется, уже нет спасения, хоть команду меняй. И нет, национальность в данном случае не играет роли — вспомните про Александра Овечкина.

НХЛ можно было бы понять, если бы лига сделала ставку на тех, кто уже закончил карьеру, оставив действующих хоккеистов за пределами списка. Ну, или хотя бы ограничься она Ягром, с которым ясно абсолютно все, Кросби и Овечкиным — снайперские рекорды последнего войдут в историю, даже если Александр так и не завоюет Кубок Стэнли.

Но три игрока «Чикаго» в обход Малкина?! Да, у всех этих невероятно крутых парней по три Кубка Стэнли, по одному «Конн Смайт Трофи». Команда-династия в эпоху жесткого потолка зарплат, три победы в плей-офф за шесть лет — других таких, наверное, больше не будет. Только ни Джонатан Тэйвз, ни даже Патрик Кейн в прошлом сезоне (Данкана Кита как защитника оставим в покое) никогда и близко так не доминировали в НХЛ, как Малкин на пике его карьеры. Лига многим обязана «Чикаго», который установил стандарты современной хоккейной команды, но в этот раз ответная благодарность превзошла все разумные границы.