Почему отсутствие Малкина в топ-100 НХЛ — это абсурд
Корреспондент «СЭ» объясняет, почему решение НХЛ не включить российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в список ста лучших хоккеистов за 100 лет существования НХЛ не поддается никакой логике.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В истории НХЛ было всего шесть хоккеистов, которые становились лучшими бомбардирами регулярного чемпионата как минимум дважды и при этом завоевывали «Конн Смайт Трофи» — звание самого ценного хоккеиста
В современной НХЛ всего двое игроков, которые в эпоху после локаута 12-летней давности идут по графику выше «очка за матч» и в гладком чемпионате, и в Кубке Стэнли. Один из этой суперпарочки — Евгений Малкин.
В ХХI веке всего четверо хоккеистов набирали в одном
Таких фактов разного масштаба можно насобирать десятки. Малкин считался одним из трех самых талантливых игроков своего поколения на момент дебюта НХЛ и свой статус подтвердил. Голыми цифрами, «Арт Россами», «Хартом», двумя Кубками Стэнли. Про сборную я не говорю — к энхаэловской «сотне» международные турниры отношения не имеют. Единственная серьезная претензия к Евгению — он мог быть еще лучше. И даже быть лучше всех. Но не вышло: вмешались и травмы, и да, отсутствие невероятной работоспособности, которая есть, например, у Сидни Кросби, и снова все те же травмы — полный сезон в НХЛ Малкин провел последний раз восемь (!) лет назад.
Да, рейтинги и создаются для того, чтобы болельщики днями и неделями проводили в спорах об их легитимности. И всегда найдутся недовольные. Где
Но вот мы и поспорим, и отнюдь не только потому, что Малкин наш соотечественник. Если уж НХЛ решилась в 2017 году создать такой
Сидни Кросби — бесспорно, великий нападающий. Но не настолько, чтобы его тень заслонила собой Малкина и заставила забыть о том, что в «Питтсбурге» не одна, а две суперзвезды. Канадец никогда не был лучше Евгения ни по игре, ни по результативности настолько, чтобы их стоило определить в разные весовые категории.
Но североамериканская (а иногда, увы, и российская) общественность, для которой не самый разговорчивый и иногда чересчур угрюмый русский парень проигрывал и сто, и тысячу очков по степени медийной привлекательности, априори приговорила Малкина лишь к роли актера второго плана. Ведь даже выступая сейчас процентов на 70 от своих возможностей, он уверенно идет в тройке бомбардиров лиги — и все равно остается в этой тени, от которой, кажется, уже нет спасения, хоть команду меняй. И нет, национальность в данном случае не играет роли — вспомните про Александра Овечкина.
НХЛ можно было бы понять, если бы лига сделала ставку на тех, кто уже закончил карьеру, оставив действующих хоккеистов за пределами списка. Ну, или хотя бы ограничься она Ягром, с которым ясно абсолютно все, Кросби и Овечкиным — снайперские рекорды последнего войдут в историю, даже если Александр так и не завоюет Кубок Стэнли.
Но три игрока «Чикаго» в обход Малкина?! Да, у всех этих невероятно крутых парней по три Кубка Стэнли, по одному «Конн Смайт Трофи».
Сегодня НХЛ высекла себя собственными же руками, сделав всем очевидное, но от того не менее стыдное признание. 80-е и 90-е годы были расцветом лиги как эпохи
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