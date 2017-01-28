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28 января 2017, 17:27 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Мутко: Включение россиян в сотню лучших игроков НХЛ — признание отечественного хоккея

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Включение четверых россиян в список 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) говорит о признании отечественного хоккея за океаном. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<nobr>Вице-премьер</nobr> также считает что в этот список должно было попасть больше российских игроков. Увеличить
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В ночь на субботу НХЛ на торжественной церемонии обнародовала список 100 лучших игроков в истории лиги в рамках столетия НХЛ. В него вошли нападающие Сергей Федоров, Павел Буре, Александр Овечкин и Павел Дацюк. Федоров и Дацюк выигрывали Кубок Стэнли, Буре и Овечкин становились лучшими снайперами регулярного чемпионата НХЛ, при этом Овечкин устанавливал это достижение шесть раз.

«Здорово, что четверка наших ребят вошла в историю, ведь они великие игроки. На самом деле в этот список должно было попасть больше русских игроков. Я действительно считаю, что это признание уровня нашего хоккея, очень рад за парней и за наш хоккей», — сказал Мутко.

Выбор игроков осуществлялся комиссией в составе 58 человек, куда вошли руководители клубов НХЛ, тренеры, игроки, представители СМИ. В их числе президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и менеджер сборной России на Кубке мира 1996 года, ассистент генерального менеджера команды на Олимпиаде 2002 года Игорь Куперман.
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