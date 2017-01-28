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В ночь на субботу НХЛ на торжественной церемонии обнародовала список 100 лучших игроков в истории лиги в рамках столетия НХЛ. В него вошли нападающие Сергей Федоров, Павел Буре, Александр Овечкин и Павел Дацюк. Федоров и Дацюк выигрывали Кубок Стэнли, Буре и Овечкин становились лучшими снайперами регулярного чемпионата НХЛ, при этом Овечкин устанавливал это достижение шесть раз.

«Здорово, что четверка наших ребят вошла в историю, ведь они великие игроки. На самом деле в этот список должно было попасть больше русских игроков. Я действительно считаю, что это признание уровня нашего хоккея, очень рад за парней и за наш хоккей», — сказал Мутко.

Выбор игроков осуществлялся комиссией в составе 58 человек, куда вошли руководители клубов НХЛ, тренеры, игроки, представители СМИ. В их числе президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и менеджер сборной России на Кубке мира 1996 года, ассистент генерального менеджера команды на Олимпиаде 2002 года Игорь Куперман.