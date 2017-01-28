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28 января 2017, 17:17 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Медведев рассказал о матчах команды ветеранов «Филадельфии» в России

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев рассказал о проведении матчей команды ветеранов «Филадельфии» в России, передает корреспондент «СЭ» Сергей ЯРЕМЕНКО.

— Команда ветеранов «Филадельфии» проведет три матча в России в феврале. Расскажите об этом подробнее.

— Планируются два матча в Москве и один в Петербурге, в котором примет участие команда «Газпром-Экспорт», у которой уже есть опыт игры с ветеранами НХЛ. Думаю, игра пройдет в Ледовом. У нас давние контакты с ветеранами, и хоккейная дипломатия работает очень успешно. В том числе это касается нового президента США, который тоже в свое время приложил руку к спасению катка в Нью-Йорке. Есть даже знаменитая фотография, где Трамп сидит на заливной машине. Думаю, что наши хоккейные контакты в дальнейшем будут использоваться для улучшения отношений в экономике и политике.

— Джо Уотсон сказал, что приехать может сам Владимир Путин…

— Было бы неплохо. В каком качестве — надо подумать.

Филадельфия Флайерз
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