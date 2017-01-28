Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28584957/
28 января 2017, 16:53 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Хоккеист «Филадельфии» Мэйсон подарил мальчику новую вратарскую форму взамен украденной

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Стив Мэйсон подарил новую форму мальчику, у которого была украдена вратарская экипировка. Об этом сообщает телеканал TSN.

Джейк Меттис выступает за юниорскую команду Бельвиль Буллз Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Юного голкипера зовут Джейк Меттис, он выступает за юниорскую команду «Бельвиль Буллз». 23 января он попал в аварию вместе со своим отцом, в результате которой была украдена его вратарская форма. Поскольку экипировка стоит немалых средств, родители мальчика решили воспользоваться помощью общественности и создали специальный банковский счет, на который все желающие могли отправлять деньги. Как только Мэйсон узнал об этой истории, он связался с семьей мальчика и предложил полностью возместить всю украденную экипировку.

Отмечается, что новую форму Меттис сможет получить 4 февраля.

Мэйсон выступает за «Филадельфию» с 2013 года.

Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
28 января

Мутко: Медведева и Погорилая подтвердили уровень российского фигурного катания

Источник: "Локомотив" достиг договоренности о подписании контракта с Фарфаном

Веха Открытой эры тенниса: 23-й титул Серены Уильямс и другие рекорды Большого шлема