Хоккеист «Филадельфии» Мэйсон подарил мальчику новую вратарскую форму взамен украденной
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Стив Мэйсон подарил новую форму мальчику, у которого была украдена вратарская экипировка. Об этом сообщает телеканал TSN.
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Юного голкипера зовут Джейк Меттис, он выступает за юниорскую команду «Бельвиль Буллз». 23 января он попал в аварию вместе со своим отцом, в результате которой была украдена его вратарская форма. Поскольку экипировка стоит немалых средств, родители мальчика решили воспользоваться помощью общественности и создали специальный банковский счет, на который все желающие могли отправлять деньги. Как только Мэйсон узнал об этой истории, он связался с семьей мальчика и предложил полностью возместить всю украденную экипировку.
Отмечается, что новую форму Меттис сможет получить 4 февраля.
Мэйсон выступает за «Филадельфию» с 2013 года.
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