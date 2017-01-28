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28 января 2017, 16:33 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кросби: Я немало времени провёл с Лемье, видел Ягра, это помогает ценить историю

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на церемонии, посвящённой выбору 100 лучших игроков в истории НХЛ, поделился мнением о том, что рядом с ним в списке оказались легендарные игроки «пингвинов» Марио Лемье и Яромир Ягр.

«Это очень здорово, видеть таких игроков рядом. Когда играешь за команду, понимаешь её историю, гордишься ею. Я много времени провёл с Марио, видел Яромира. Это помогает ещё больше ценить историю», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Питтсбург Пингвинз
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