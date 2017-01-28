Кросби: Я немало времени провёл с Лемье, видел Ягра, это помогает ценить историю

«Это очень здорово, видеть таких игроков рядом. Когда играешь за команду, понимаешь её историю, гордишься ею. Я много времени провёл с Марио, видел Яромира. Это помогает ещё больше ценить историю», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.