Беднар: Задача состоит в том, чтобы Варламов мог играть много матчей подряд
Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением о ситуации с голкипером Семёном Варламовым, который пропустит оставшуюся часть сезона.
«Мы не можем вернуть Семёна в ворота, если это будет иметь лишь временный эффект. Мы больше не хотим принимать решения на краткосрочную перспективу. Наша задача состоит не просто в том, чтобы он мог играть, а в том, чтобы он был в состоянии проводить много матчей подряд», — приводит слова Беднара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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