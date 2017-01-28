Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28584656/
28 января 2017, 15:56 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Беднар: Задача состоит в том, чтобы Варламов мог играть много матчей подряд

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением о ситуации с голкипером Семёном Варламовым, который пропустит оставшуюся часть сезона.

«Мы не можем вернуть Семёна в ворота, если это будет иметь лишь временный эффект. Мы больше не хотим принимать решения на краткосрочную перспективу. Наша задача состоит не просто в том, чтобы он мог играть, а в том, чтобы он был в состоянии проводить много матчей подряд», — приводит слова Беднара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Колорадо Эвеланш
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Варламов перенесет операцию, вратарь «Колорадо» выбыл до конца сезона

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Российский голкипер клуба НХЛ «Колорадо» Семен Варламов перенесет операцию, хоккеист выбыл до конца сезона, заявил агентству «Р-Спорт» отец хоккеиста Александр Варламов.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России