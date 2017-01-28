Беднар: Задача состоит в том, чтобы Варламов мог играть много матчей подряд

«Мы не можем вернуть Семёна в ворота, если это будет иметь лишь временный эффект. Мы больше не хотим принимать решения на краткосрочную перспективу. Наша задача состоит не просто в том, чтобы он мог играть, а в том, чтобы он был в состоянии проводить много матчей подряд», — приводит слова Беднара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.