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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28584560/
28 января 2017, 15:44 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

С. Фёдоров: Более серьёзного успеха, чем включение в 100 лучших, у меня не было

Легендарный российский хоккеист Сергей Фёдоров поделился эмоциями от своего включения в список 100 лучших игроков НХЛ.

«До сих пор не могу во всё это поверить. Очень серьёзное признание за тот труд, то творчество и ту боль, которые мы вложили в свои карьеры. Соглашусь с Овечкиным: более серьёзного достижения, чем включение в эту сотку, пожалуй, нет и у меня. Думаю, в моём случае серьёзную роль сыграло и то, что мне посчастливилось выступать за “Ред Уингз”, с которым мы добились таких результатов. Без трёх Кубков Стэнли, выигранных с “Детройтом”, меня могли и не выбрать», — цитирует Фёдорова официальный сайт лиги.

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