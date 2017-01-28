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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28584276/
28 января 2017, 15:06 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Павел Буре: Хотелось бы, чтобы в Топ-100 игроков НХЛ было больше россиян

Легендарный российский хоккеист Павел Буре заявил, что для него большая честь войти в список 100 лучших игроков в истории лиги.

Он отметил, что хотел бы видеть в списке больше россиян.

— Это огромная честь для меня, попасть в такую компанию, — сказал Буре. — Что тут скажешь? Приятно, что и другие наши ребята туда вошли. Конечно, хотелось, чтобы их было побольше, но, к сожалению, список ограниченный, в него входит всего сто человек. Очень здорово, что там вообще есть представители нашей страны.

— Многие удивлены, что в этом списке не оказалось Евгения Малкина. Как считаете, его забыли незаслуженно?

— Там никого не забывают. Над этим списком работала очень серьезная комиссия, которая производила отбор на протяжении долгого времени. Были определенные критерии, согласно которым и принимались решения. Мне об этом рассказывал сам комиссар НХЛ Гэри Бэтмен, когда несколько месяцев назад звонил, чтобы поздравить. Он обзванивал тех, кто попал в этот список. Просто до официального объявления нельзя было это разглашать. Туда не только Малкин не попал. Еще много ребят могли войти в этот список. Но количество мест, как я сказал, ограничено.

— Сергей Федоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин были на этой церемонии. Почему у вас не получилось съездить?

— Не смог посетить это мероприятие по личным причинам.

— Можно ли сравнить попадание в список 100 лучших игроков НХЛ с включением вас в Зал славы в Торонто в 2012 году?

— Самый большой индивидуальный приз, который можно получить, это попадание в Зал славы. Раньше было так, потому что Топ-100 не существовало в НХЛ. Но не все, кто находится в Зале славы, попали в Топ-100, поэтому данный список более эксклюзивный. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
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