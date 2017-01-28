Денис Мальгин: Вопрос со сборной России закрыт окончательно
Колония европейских хоккеистов с русскими корнями в НХЛ каждый год пополняется новыми игроками. В этом году в составе «Флориды» дебютировал швейцарский нападающий Денис Мальгин — сын советского форварда Альберта Мальгина, который выступал за пермский «Молот» и воскресенский «Химик», а в начале 90-х перебрался в Страну белого креста.
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В интервью «СЭ» новичок «Пантерз» рассказал о секрете долголетия Яромира Ягра и отличиях России и Швейцарии, а также объяснил, почему решил выступать за альпийскую сборную.
ВСЕГДА ПРИЕЗЖАЮ В ПЕРМЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ.
— Вы знаете, что общего у Дениса Мальгина и Леонардо Ди Каприо?
— Понятия не имею. А есть
— Город Пермь. По слухам, у Ди Каприо там жила бабушка.
— Не знал этого, интересно. Мои бабушка и дедушка и сейчас живут в Перми. Мы стараемся навещать их каждый год — всегда приезжаю в этот город с удовольствием. Это родина моей семьи, моей фамилии.
— Но вы сами родились в Швейцарии.
— Да, в Ольтене. Мой отец играл за местный клуб и там же закончил карьеру. Затем мы переехали в город Биль, где папа работал тренером. Там я и встал на коньки. А началась моя взрослая карьера уже в Цюрихе. Я играл за «Цюрих Лайонс» и его
— Правда, что вы параллельно занимались еще и футболом?
— Правда. Когда маленький был, и в футбол играл, тоже нравилось. Выступал на позиции нападающего. Я и сейчас с мячом хорошо обращаюсь. Но потом
— Вы не выступали в России на профессиональном уровне, но одна наша команда в вашей карьере была.
— Когда я был в Перми, мне предложили сыграть в любительском турнире. Команда называлась «Викинг» — сейчас она вроде бы уже не существует, по
В СЕМЬЕ МЫ ГОВОРИМ ТОЛЬКО
— И
— Уфф… Сложно сказать, если честно. В семье мы говорим только
— Ваш отец, Альберт Мальгин рассказывал, что у вас был вариант выступать за Россию. Почему отказались?
— Вариант был, да и желание было. Но там вмешались обстоятельства, о которых я не знал сначала. Несколько лет назад был разговор: ко мне в Швейцарию приехали люди из российской сборной, спросили, хочу ли я приехать на сбор, показать себя. Но как я потом узнал, нужно было, если я правильно помню, как минимум три года играть в России, чтобы иметь право выступать за национальную команду. У меня не было такой возможности, поэтому больше разговоров таких не было. А уже затем я попал в швейцарскую молодежку.
— Нет сожалений по этому поводу?
— Я не жалею, что не поехал играть в Россию — в Швейцарии все сложилось нормально. Надо было определяться. Сейчас вопрос со сборной России закрыт окончательно, и в будущем я планирую выступать за взрослую сборную Швейцарии. Скоро чемпионат мира, надеюсь на приглашение. Всегда готов отозваться, не получится сейчас — может, в следующем году повезет. Все зависит от тренеров, что они думают, как оценивают мою игру.
— Европейский менталитет помог вам адаптироваться в Америке?
— Про менталитет сложно сказать, а вот обычные сложности были. Новые люди, новый город. Мой английский поначалу не был так уж хорош. Но я в Швейцарии тоже долго один жил, так что привык к трудностям, и это же была моя мечта — попасть в НХЛ. Мне удалось показать неплохой уровень в тренировочном лагере и пробиться в основу. И теперь я играю в хорошей команде лучшей лиги мира — это стоит всех препятствий на моем пути.
— Вы говорите на трех языках. Во «Флориде» и на русском наверняка перекидываетесь словечком?
— Да, бывает. Ягр
— Ягр доиграет до 50 лет?
— Вы бы видели, как он тренируется! Так даже молодые не могут. Поэтому он и лучший, свою работу всегда делает отлично. В жизни очень добродушный мужик, всегда готов помочь. Наблюдаю за ним, смотрю, как и что он делает. На льду Ягр настоящий лидер. Правда, в раздевалке он не очень разговорчив — может быть, с близкими и друзьями он и другой человек.
НА ТРЕНИРОВКУ МОЖНО ХОДИТЬ В МАЙКЕ И ШЛЕПАНЦАХ
— Во «Флориде» по ходу сезона сменился тренер. Место Жерара Галлана занял Том Роу. На вас это
— Стал получать поменьше игрового времени. Но это прерогатива тренера — он так видит ситуацию, и обсуждать это решение нельзя. Я провел почти 40 игр и думаю, что смогу сыграть за основу еще не раз. Считаю, что для меня это успех провести столько матчей в первом сезоне.
— Недавно вам исполнилось 20 лет — а в клубе «подарили» ссылку в АХЛ.
— Не думаю, что это
— В игре с «Нью-Джерси» в начале января вы получили удар в голову от чешского форварда Павла Захи. Со стороны это смотрелось страшновато.
— Да все в порядке со мной, нокаута не было. Обычный игровой эпизод, я потом его пересмотрел. Попался на силовой прием, Заха жестко меня встретил, это нормально. Он парень здоровый, припечатал меня.
— Флорида — это пляжи и солнце. Сильно отличается от Перми?
— В Перми бросались в глаза плохие дороги, много бродячих собак. В Швейцарии такое не встретишь. Но я все равно люблю в России бывать. Для меня это не экзотика, я ведь приезжаю к родным, отдыхаю. А так да, во Флориде очень красиво и солнечно. Рад, что именно здесь оказался.
— Но это не самый хоккейный регион, не так ли?
— Да, с Монреалем или Торонто не сравнить. Не так много болельщиков, как, например, в том же Чикаго, где суператмосфера на трибунах. Хотелось бы и, чтобы и у нас было больше зрителей на матчах. Но зато знаете, что замечательно? Во Флориде на тренировку можно ходить в майке и шлепанцах. Это очень здорово.
— Чего ждать от «Флориды» в этом сезоне?
— Ох, не знаю… Трудно сказать. Пока есть шансы на
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