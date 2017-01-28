Денис Мальгин: Вопрос со сборной России закрыт окончательно

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В интервью «СЭ» новичок «Пантерз» рассказал о секрете долголетия Яромира Ягра и отличиях России и Швейцарии, а также объяснил, почему решил выступать за альпийскую сборную.

ВСЕГДА ПРИЕЗЖАЮ В ПЕРМЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ.

— Вы знаете, что общего у Дениса Мальгина и Леонардо Ди Каприо?

— Понятия не имею. А есть что-то общее?

— Город Пермь. По слухам, у Ди Каприо там жила бабушка.

— Не знал этого, интересно. Мои бабушка и дедушка и сейчас живут в Перми. Мы стараемся навещать их каждый год — всегда приезжаю в этот город с удовольствием. Это родина моей семьи, моей фамилии.

— Но вы сами родились в Швейцарии.

— Да, в Ольтене. Мой отец играл за местный клуб и там же закончил карьеру. Затем мы переехали в город Биль, где папа работал тренером. Там я и встал на коньки. А началась моя взрослая карьера уже в Цюрихе. Я играл за «Цюрих Лайонс» и его фарм-клуб во второй швейцарской лиге. Оттуда я и на драфт в НХЛ попал. Выступление в Швейцарии мне многое дало в плане развития — я играл с мужиками, учился силовому хоккею. Считаю, это помогло и в НХЛ адаптироваться быстрее.

— Правда, что вы параллельно занимались еще и футболом?

— Правда. Когда маленький был, и в футбол играл, тоже нравилось. Выступал на позиции нападающего. Я и сейчас с мячом хорошо обращаюсь. Но потом все-таки выбрал лед, сам не знаю почему. Но рад, что принял такое решение — ни о чем не жалею.

— Вы не выступали в России на профессиональном уровне, но одна наша команда в вашей карьере была.

— Когда я был в Перми, мне предложили сыграть в любительском турнире. Команда называлась «Викинг» — сейчас она вроде бы уже не существует, по каким-то причинам распалась. Там с Женей Митякиным (нападающий «Автомобилиста». — Прим. «СЭ») познакомился, он и сейчас в Екатеринбурге играет.

В СЕМЬЕ МЫ ГОВОРИМ ТОЛЬКО ПО-РУССКИ

— И все-таки, кем вы считаете себя — русским или швейцарцем?

— Уфф… Сложно сказать, если честно. В семье мы говорим только по-русски. Я хорошо немецкий знаю, сейчас вот английский неплохо подтянул. Но думаю я по-русски все равно. Раньше у меня было двойное гражданство, но теперь российского паспорта у меня нет. Я гражданин Швейцарии.

— Ваш отец, Альберт Мальгин рассказывал, что у вас был вариант выступать за Россию. Почему отказались?

— Вариант был, да и желание было. Но там вмешались обстоятельства, о которых я не знал сначала. Несколько лет назад был разговор: ко мне в Швейцарию приехали люди из российской сборной, спросили, хочу ли я приехать на сбор, показать себя. Но как я потом узнал, нужно было, если я правильно помню, как минимум три года играть в России, чтобы иметь право выступать за национальную команду. У меня не было такой возможности, поэтому больше разговоров таких не было. А уже затем я попал в швейцарскую молодежку.

— Нет сожалений по этому поводу?

— Я не жалею, что не поехал играть в Россию — в Швейцарии все сложилось нормально. Надо было определяться. Сейчас вопрос со сборной России закрыт окончательно, и в будущем я планирую выступать за взрослую сборную Швейцарии. Скоро чемпионат мира, надеюсь на приглашение. Всегда готов отозваться, не получится сейчас — может, в следующем году повезет. Все зависит от тренеров, что они думают, как оценивают мою игру.

— Европейский менталитет помог вам адаптироваться в Америке?

— Про менталитет сложно сказать, а вот обычные сложности были. Новые люди, новый город. Мой английский поначалу не был так уж хорош. Но я в Швейцарии тоже долго один жил, так что привык к трудностям, и это же была моя мечта — попасть в НХЛ. Мне удалось показать неплохой уровень в тренировочном лагере и пробиться в основу. И теперь я играю в хорошей команде лучшей лиги мира — это стоит всех препятствий на моем пути.

— Вы говорите на трех языках. Во «Флориде» и на русском наверняка перекидываетесь словечком?

— Да, бывает. Ягр по-русски хорошо говорит, Саша Барков. С последним мы очень сдружились, много общаемся, он много помогает мне.

— Ягр доиграет до 50 лет?

— Вы бы видели, как он тренируется! Так даже молодые не могут. Поэтому он и лучший, свою работу всегда делает отлично. В жизни очень добродушный мужик, всегда готов помочь. Наблюдаю за ним, смотрю, как и что он делает. На льду Ягр настоящий лидер. Правда, в раздевалке он не очень разговорчив — может быть, с близкими и друзьями он и другой человек.

НА ТРЕНИРОВКУ МОЖНО ХОДИТЬ В МАЙКЕ И ШЛЕПАНЦАХ

— Во «Флориде» по ходу сезона сменился тренер. Место Жерара Галлана занял Том Роу. На вас это как-то отразилось?

— Стал получать поменьше игрового времени. Но это прерогатива тренера — он так видит ситуацию, и обсуждать это решение нельзя. Я провел почти 40 игр и думаю, что смогу сыграть за основу еще не раз. Считаю, что для меня это успех провести столько матчей в первом сезоне.

— Недавно вам исполнилось 20 лет — а в клубе «подарили» ссылку в АХЛ.

— Не думаю, что это как-то связано. Могут отправить в фарм-клуб, а могут вообще в юниорскую лигу — это тренер решает. В АХЛ я уже сыграл несколько игр, привыкаю постепенно. Я найду свою игру и попробую опять пробиться наверх. Стиль в АХЛ совсем другой, больше беготни, техничным хоккеистам труднее тут играть. На первый матч попал чуть не с самолета, но особо не было времен на адаптацию. Надо выходить играть, в основу возвращаться.

— В игре с «Нью-Джерси» в начале января вы получили удар в голову от чешского форварда Павла Захи. Со стороны это смотрелось страшновато.

— Да все в порядке со мной, нокаута не было. Обычный игровой эпизод, я потом его пересмотрел. Попался на силовой прием, Заха жестко меня встретил, это нормально. Он парень здоровый, припечатал меня.

— Флорида — это пляжи и солнце. Сильно отличается от Перми?

— В Перми бросались в глаза плохие дороги, много бродячих собак. В Швейцарии такое не встретишь. Но я все равно люблю в России бывать. Для меня это не экзотика, я ведь приезжаю к родным, отдыхаю. А так да, во Флориде очень красиво и солнечно. Рад, что именно здесь оказался.

— Но это не самый хоккейный регион, не так ли?

— Да, с Монреалем или Торонто не сравнить. Не так много болельщиков, как, например, в том же Чикаго, где суператмосфера на трибунах. Хотелось бы и, чтобы и у нас было больше зрителей на матчах. Но зато знаете, что замечательно? Во Флориде на тренировку можно ходить в майке и шлепанцах. Это очень здорово.

— Чего ждать от «Флориды» в этом сезоне?