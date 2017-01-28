Федоров и Бибер сыграют в матче знаменитостей НХЛ
Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров примет участие в матче знаменитостей, который пройдет в рамках Матча звезд НХЛ-2017.
Также во встрече сыграет популярный певец Джастин Бибер. Руководить командой Федорова будет Марио Лемье, а командой Бибера — Уэйн Гретцки. Составы команд выглядят следующим образом:
Марио Лемье: Сергей Федоров, Рэй Бурк, Петер Форсберг, Яри Курри, Ларри Робинсон, Скотт Нидермайер, Крис Пронгер, Люк Робитайл, Петер Штястны, Теему Селянне (все —
Уэйн Гретцки: Роб Блейк, Майк Гартнер, Эрик Линдрос, Никлас Лидстрём, Джо Сакик, Дени Савар, Бёрье Сальминг, Джо Нуиндайк (все —
Матч знаменитостей НХЛ пройдет 28 января перед
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