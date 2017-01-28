Дацюк: Считаю, что попал в список 100 лучших игроков НХЛ благодаря партнёрам
Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк прокомментировал своё попадание в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.
«Эмоции настолько захлёстывают, что даже тяжело придумать
Знаете, хоть мне и посчастливилось поставить конечную точку в тех красивых голах, которые здесь сегодня показали, без моих партнёров ни один из них забить бы не получилось. Ещё хотел бы сказать большое спасибо за понимание и тренерскому штабу СКА, и менеджменту клуба и болельщикам — за то, что отпустили меня на это мероприятие. До конца жизни буду благодарен им за то, что так душевно отнеслись к моему включению в этот список. Находясь здесь, стараюсь насладиться каждой минуткой. Потому что понимаю, что эти маленькие каникулы
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