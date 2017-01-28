Ягр: Если бы играл с Кросби, наверное, сумел бы забросить больше шайб
Нападающий «Флориды Пантерз» Яромир Ягр прокомментировал свое попадание в 100 лучших игроков НХЛ.
«Я хочу поблагодарить ребят, которые собрались здесь. Многие из них мне очень помогли: Марио, Рон Фрэнсис, Брайан Троттье, Пол Коффи.
Даже Люк Робитайл. Я и с ним немного поиграл. Я не играл только с Сидни Кросби. Наверное, я бы тогда забил больше», — приводит слова Ягра официальный сайт лиги.
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