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28 января 2017, 14:01 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Ягр: Если бы играл с Кросби, наверное, сумел бы забросить больше шайб

Нападающий «Флориды Пантерз» Яромир Ягр прокомментировал свое попадание в 100 лучших игроков НХЛ.

«Я хочу поблагодарить ребят, которые собрались здесь. Многие из них мне очень помогли: Марио, Рон Фрэнсис, Брайан Троттье, Пол Коффи.

Даже Люк Робитайл. Я и с ним немного поиграл. Я не играл только с Сидни Кросби. Наверное, я бы тогда забил больше», — приводит слова Ягра официальный сайт лиги.

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