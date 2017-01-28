День в истории. Герою Суперсерии-1972 Полу Хендерсону исполнилось 74 года

Пол Хендерсон родился 28 января 1943 года в канадской провинции Онтарио.

В 1962 г. он помог команде «Гамильтон Ред Уингз» выиграть Мемориальный Кубок, но игрок не был выбран на драфте НХЛ.

Тем не менее, Хендерсон заключил контракт с «Детройтом», в составе которого отыграл шесть сезонов, после чего стал участником крупного обмена между «Красными Крыльями» и «Торонто».

Перед началом Суперсерии-1972 советские тренеры собрали подробные досье на предполагаемых участников матчей со стороны сборной Канады, но участие в них Хендерсона стало полной неожиданностью, поэтому его игра не разбиралась.

Тем не менее, именно Пол забросил победные шайбы «кленовых листьев» в шестой, седьмой и восьмой играх серии, тем самым предопределив исход противостояния. Всего в серии он набрал 10 очков (7+3).

После этого Хендерсон на протяжении 5 сезонов выступал за клубы ВХА, но игра уже не приносила ему былого удовольствия. Он завершил карьеру и обратился к религии. В 2007 году ему было присвоено звание доктора богословия. В последнее время бывший хоккеист ведет борьбу с онкологическим заболеванием.