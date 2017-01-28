Сергей Федоров: Мне позвонил Бэттман, а я подумал: «Это что, пранкер?»
Александр Овечкин, Сергей Федоров и Павел Дацюк в
Лос-Анджелесе дали интервью корреспондентам «Советского спорта».
Как вы помните, Александр Овечкин, Сергей Федоров, Павел Дацюк, а также Павел Буре вошли в сотню лучших игроков НХЛ за всю историю. С первыми тремя легендами в
ОВЕЧКИН: Я СЧАСТЛИВ И ДОВОЛЕН
— Можно сказать, что для меня это самая памятная, ценная и важная награда, — сказал Александр Овечкин. — Войти в сотню лучших игроков НХЛ всех времен очень престижно и дорогого стоит. Я счастлив и доволен.
— Какое воспоминание из карьеры вас особенно греет?
— За те годы, что я провел в Америке, у меня каждый сезон был памятным и интересным. Очень много таких моментов, и трудно выделить
— Вам приятно видеть Сергея Федорова, с которым вы играли в «Вашингтоне»?
— Конечно, очень приятно. Помню, как мы выступали в клубе и сборной. Нас связывают хорошие отношения. Я всегда рад видеть Сергея.
ФЕДОРОВ: НЕ ВСЕ УЛЕГЛОСЬ В ГОЛОВЕ…
— Еще не все улеглось в голове, — улыбается Федоров. — Нужно осознать этот факт, проанализировать многие вещи. Но это очень приятная честь. Крайне неожиданный и особенный вечер, который происходит раз в столетие. Многих прекрасных игроков вы видели на сцене. Быть в их когорте
— Как вы узнали об этой чести?
— Мне позвонил ассистент Гари Бэттмана, а потом сам Гари Бэттман. Я был в Москве на совещании у себя в клубе, напряженно работал. Не совсем в это поверил. Может,
— Насколько приятно было увидеть старых друзей? Например, Доминика Гашека.
— Да всех ребят рад видеть, не только Доминика! С кем играл, против кого играл. Тут полно знаменитых людей. Вы же видите, сколько хоккеистов из 90-х попали в этот список. И это правда. Потому что в 90-х был самый сильный хоккей, тогда выступали самые сливки. Играли друг против друга, и болельщики это запомнили.
— А что скажете о Яромире Ягре?
— Ну, Яромир — это феномен у нас. Разговаривал тут с ним: «Ты что, на рекорд Горди Хоу пошел?» Пожелал здоровья, обойтись без травм, чтобы хоккей нравился в эти годы. А Ягру это нравится. Он работает с молодыми хоккеистами, наставляет их на путь истинный. Я горжусь тем, что знаком с Яромиром. Играл против него, а в
ДАЦЮК: ОТЛИЧИЕ В ОДНОЙ БУКВЕ
Павел Дацюк прилетел в
— Попасть в топ-100 лучших игроков НХЛ за всю историю — это большая честь, — сказал Дацюк. — И конечно, этого бы не случилось без поддержки партнеров по команде, а также болельщиков.
— Вы выступали на нескольких «Матчах звезд» НХЛ. Но этот — особенный?
— Я завтра играть не буду. Но соглашусь с вами, это подведение
— Вы легко перестроились на КХЛ? Скучаете по НХЛ?
— Конечно, немного скучаешь. Но у нас идет сезон со СКА, и все мысли об этом.
— Можете сравнить КХЛ и НХЛ в двух словах? В чем главное отличие?
— В одной букве.
— А так хоккей одинаковый?
— У нас все
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