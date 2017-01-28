Овечкин, Бобровский и Ко. Россияне на Матче всех звёзд НХЛ — 2017
За океаном близок к старту Всезвёздный
уик-энд, на котором вновь весьма солидным будет российское представительство.
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В Национальной хоккейной лиге
На этот раз подобных неожиданных героев на Матче звёзд не будет — все имена болельщикам достаточно хорошо известны. Представительство россиян изначально составляло пять человек: Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Сергей Бобровский («Коламбус»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). Однако затем Малкин получил травму и вместо него в
н. Александр Овечкин («Вашингтон»). 8 попаданий на Матч всех звёзд
Для Овечкина нынешний Всезвёздный
В любом случае, участие Овечкина в звёздных игрищах — обязательное условие для успешного и интересного шоу. Заводной характер Александра, его креативность и общительность вкупе с харизмой и общим имиджем супергероя очень нравится болельщикам, так что позволить Великой восьмёрке отсутствовать ещё один раз НХЛ просто не могла.
Овечкин неоднократно становился победителем конкурсов Superskills, а самым памятным стало состязание, которое нынче лига решила отменить. В 2009-м году при помощи Евгения Малкина Александр выиграл конкурс творческих буллитов, дав старт моде на дополнительные аксессуары в этом соревновании.
Два года спустя всё было несколько скромнее — обошлось без шляп и клоунских очков, но это не помешало Овечкину вновь выиграть этот конкурс за счёт эффектного жонглирования и хитрых бросков.
н. Евгений Малкин («Питтсбург»). 6 попаданий на Матч всех звёзд
Справедливость участия Малкина на нынешнем Матче звёзд никем не оспаривалась — Евгений идёт на третьем месте в лиге по очкам, демонстрируя великолепный хоккей, однако травма нижней части тела не позволила Джино рассчитывать на поездку в
Малкин — один из немногих россиян, кому удавалось выигрывать конкурс на меткость. В том же 2009-м году он стал его победителем, обыграв в финальном раунде Дэни Хитли.
в. Сергей Бобровский («Коламбус»). 2 попадания на Матч всех звёзд
Для Бобровского нынешнее появление в звёздной компании, по сути, является дебютным. Впервые он был призван для участия в «Олл стар гейм» спустя два сезона после выигрыша «Везины», приза лучшему вратарю НХЛ, но незадолго до начала праздника получил травму и взял самоотвод. Нынче присутствие самого побеждающего голкипера регулярного чемпионата в
К слову, должен был приехать в
н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»). 3 попадания на Матч всех звёзд
Владимир стал участником Всезвёздного
«Он заслужил это своей работой. Он очень эффективный игрок для нас. Я уже говорил раньше, что он во многом похож на Бретта Халла, его тоже недооценивают как распасовщика, человека, который может отдать точный пас открывшемуся партнёру. Тарасенко проводит свой лучший год, растёт как игрок. Весь год он проделывает невероятную работу, решая исходы матчей», — цитирует главного тренера «Сент-Луиса» Хичкока STL Today. «Он один из лучших игроков в мире. Он это полностью заслужил», — поддержал тренера и капитан «музыкантов» Алекс Пьетранжело.
н. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). 1 попадание на Матч всех звёзд
Для Кучерова нынешняя звёздная тусовка — абсолютный дебют. Никита — лидер «Тампы» по голам (25) и очкам (44), а первая притирка в похожей компании прошла у Кучерова в сборной России на Кубке мира в Торонто. Уже известно, что Никита примет участие в конкурсах на самого быстрого конькобежца и абсолютно новом состязании под названием «Испытание четырьмя линиями».
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