В Национальной хоккейной лиге вот-вот начнётся традиционная звёздная забава, главные роли в которой нередко играют российские хоккеисты. В прошлом году зрители увидели сказку имени тафгая Джона Скотта, который стал классическим американским героем с девизом «From zeroes to heroes». Форвард, имевший в своей карьере скромнейшую статистику и ничем не запомнившийся в боевых матчах, превратился в хоккейную Золушку, но после окончания «бала» был вынужден снять коньки и повесить их на гвоздь.



На этот раз подобных неожиданных героев на Матче звёзд не будет — все имена болельщикам достаточно хорошо известны. Представительство россиян изначально составляло пять человек: Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Сергей Бобровский («Коламбус»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). Однако затем Малкин получил травму и вместо него в Лос-Анджелес отправился форвард «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, который изначально вполне заслуживал попадание в сборную звёзд. Таким образом, наших парней на Матче звёзд будет четверо, и каждый из них может стать главным героем предстоящих событий.

н. Александр Овечкин («Вашингтон»). 8 попаданий на Матч всех звёзд

Для Овечкина нынешний Всезвёздный уик-энд будет уже восьмым в карьере, и по этому показателю он является абсолютным рекордсменом для российских легионеров в НХЛ. Впрочем, в этой цифре есть одна тонкость: в 2012-м году Александр отказался ехать на «Олл стар гейм», заявив, что недостоин этого, так как накануне получил дисквалификацию за силовой приём против Збынека Михалека. По другой версии, капитан «Вашингтона» не был доволен трёхматчевой «отсидкой», которую ему выписала лига, и решил таким способом отомстить хоккейным чиновникам.



В любом случае, участие Овечкина в звёздных игрищах — обязательное условие для успешного и интересного шоу. Заводной характер Александра, его креативность и общительность вкупе с харизмой и общим имиджем супергероя очень нравится болельщикам, так что позволить Великой восьмёрке отсутствовать ещё один раз НХЛ просто не могла.



Овечкин неоднократно становился победителем конкурсов Superskills, а самым памятным стало состязание, которое нынче лига решила отменить. В 2009-м году при помощи Евгения Малкина Александр выиграл конкурс творческих буллитов, дав старт моде на дополнительные аксессуары в этом соревновании.

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Два года спустя всё было несколько скромнее — обошлось без шляп и клоунских очков, но это не помешало Овечкину вновь выиграть этот конкурс за счёт эффектного жонглирования и хитрых бросков.

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н. Евгений Малкин («Питтсбург»). 6 попаданий на Матч всех звёзд

Справедливость участия Малкина на нынешнем Матче звёзд никем не оспаривалась — Евгений идёт на третьем месте в лиге по очкам, демонстрируя великолепный хоккей, однако травма нижней части тела не позволила Джино рассчитывать на поездку в Лос-Анджелес. Малкин повредил нижнюю часть тела в недавней игре с «Сент-Луисом», попав под силовой приём защитника Эдмундсона, и, учитывая солидное количество травм в послужном списке Евгения, этот отказ не выглядит попыткой уклониться от «звёздной повинности».



Малкин — один из немногих россиян, кому удавалось выигрывать конкурс на меткость. В том же 2009-м году он стал его победителем, обыграв в финальном раунде Дэни Хитли.

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в. Сергей Бобровский («Коламбус»). 2 попадания на Матч всех звёзд

Для Бобровского нынешнее появление в звёздной компании, по сути, является дебютным. Впервые он был призван для участия в «Олл стар гейм» спустя два сезона после выигрыша «Везины», приза лучшему вратарю НХЛ, но незадолго до начала праздника получил травму и взял самоотвод. Нынче присутствие самого побеждающего голкипера регулярного чемпионата в Лос-Анджелесе является полностью заслуженным. Во многом благодаря российскому стражу ворот «Коламбус» идёт один из лидеров лиги и впервые в своей истории претендует на то, чтобы добиться приличного результата в розыгрыше Кубка Стэнли. В свой первый «звёздный заход» Сергей ничем особенным не отметился, но вратарям во время Всезвёздного уик-энда приходится особенно трудно, поскольку количество заброшенных шайб иногда достигает космических отметок.



К слову, должен был приехать в Лос-Анджелес и главный тренер команды Бобровского Джон Торторелла, которому было поручено руководить сборной Столичного дивизиона. Однако хитрый Тортс сослался на семейные обстоятельства и от поездки на Матч всех звёзд уклонился.

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н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»). 3 попадания на Матч всех звёзд

Владимир стал участником Всезвёздного уик-энда третий год подряд. Тарасенко делит восьмое место в списке самых результативных хоккеистов чемпионата, и до него в истории «Блюз» был лишь один хоккеист, попадавший на Матч звёзд три сезона подряд — это был защитник Крис Пронгер.

«Он заслужил это своей работой. Он очень эффективный игрок для нас. Я уже говорил раньше, что он во многом похож на Бретта Халла, его тоже недооценивают как распасовщика, человека, который может отдать точный пас открывшемуся партнёру. Тарасенко проводит свой лучший год, растёт как игрок. Весь год он проделывает невероятную работу, решая исходы матчей», — цитирует главного тренера «Сент-Луиса» Хичкока STL Today. «Он один из лучших игроков в мире. Он это полностью заслужил», — поддержал тренера и капитан «музыкантов» Алекс Пьетранжело.

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н. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). 1 попадание на Матч всех звёзд

Для Кучерова нынешняя звёздная тусовка — абсолютный дебют. Никита — лидер «Тампы» по голам (25) и очкам (44), а первая притирка в похожей компании прошла у Кучерова в сборной России на Кубке мира в Торонто. Уже известно, что Никита примет участие в конкурсах на самого быстрого конькобежца и абсолютно новом состязании под названием «Испытание четырьмя линиями».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Introducing our all-new <a href="https://twitter.com/hashtag/NHLAllStar?src=hash">#NHLAllStar</a> Skills Competition: The <a href="https://twitter.com/Honda">@Honda</a> NHL Four Line Challenge. Here’s how it works. <a href="https://t.co/bLWKBZb8Bg">pic.twitter.com/bLWKBZb8Bg</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/823657575916929024">23 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>