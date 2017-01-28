«Питтсбург» выведет из обращения игровой номер Ягра

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— Могу ли я представить день, когда «Питтсбург» выведет номер Ягра из обращения? Безусловно, — приводит Yahoo Sports слова Лемье. — Он был важным игроком для нас. Ягр выиграл два Кубка Стэнли и войдет в Зал славы.

Я не могу поверить в то, что он все еще играет. Он находится в отличной форме, и мы надеемся, что он сможет поиграть еще пару лет. Ягр — один из лучших хоккеистов в истории.