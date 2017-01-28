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28 января 2017, 11:13 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Питтсбург» выведет из обращения игровой номер Ягра

Совладелец «Питтсбурга» Марио Лемье подчеркнул, что клуб планирует вывести из обращения номер нападающего Яромира Ягра, когда форвард объявит о завершении карьеры. 44-летний хоккеист играет под 68-м номером. Он выступал в составе «Пингвинз» с 1990 по 2001 год.

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— Могу ли я представить день, когда «Питтсбург» выведет номер Ягра из обращения? Безусловно, — приводит Yahoo Sports слова Лемье. — Он был важным игроком для нас. Ягр выиграл два Кубка Стэнли и войдет в Зал славы.

Я не могу поверить в то, что он все еще играет. Он находится в отличной форме, и мы надеемся, что он сможет поиграть еще пару лет. Ягр — один из лучших хоккеистов в истории.

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