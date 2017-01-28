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28 января 2017, 11:28 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Александр Овечкин: Гретцки, я и Федоров — лучшие из лучших

На церемонии оглашения списка 100 лучших игроков в истории НХЛ капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сфотографировался со своим бывшим партнером по столичному клубу Сергеем Федоровым и легендой мирового хоккея Уэйном Гретцки.

На церемонии оглашения списка 100 лучших игроков в истории <span class=error>НХЛ</span> капитан Вашингтона Александр <span class=error>Овечкин</span> с<span class=stop>фото</span><span class=error>графировался</span> со своим бывшим партнером по столичному клубу Сергеем <span class=error>Федоровым</span> и легендой мирового хоккея <span class=error>Уэйном</span> <span class=error>Гретцки</span>. Увеличить
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На церемонии оглашения списка 100 лучших игроков в истории НХЛ капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сфотографировался со своим бывшим партнером по столичному клубу Сергеем Федоровым и легендой мирового хоккея Уэйном Гретцки.

«Без комментариев. Лучшие из лучших», — написал Овечкин на своей странице в Instagram.

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