Александр Овечкин: Гретцки, я и Федоров — лучшие из лучших
На церемонии оглашения списка 100 лучших игроков в истории НХЛ капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сфотографировался со своим бывшим партнером по столичному клубу Сергеем Федоровым и легендой мирового хоккея Уэйном Гретцки.
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На церемонии оглашения списка 100 лучших игроков в истории НХЛ капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сфотографировался со своим бывшим партнером по столичному клубу Сергеем Федоровым и легендой мирового хоккея Уэйном Гретцки.
«Без комментариев. Лучшие из лучших», — написал Овечкин на своей странице в Instagram.
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