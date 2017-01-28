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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28582786/
28 января 2017, 12:35 | Хоккей: НХЛ | АиФ Екатеринбург

Уральский хоккеист Дацюк вошел в список ста лучших игроков в истории НХЛ

За время заокеанской карьеры Павел набрал 918 очков в 953 матчах.

Уроженец Екатеринбурга, хоккеист Павел Дацюк вошел в список стал лучших игроков в истории заокеанской лиги, сообщает 28 января корреспондент «АиФ-Урал».

Дацюк всю свою карьеру в Северной Америке играл в одной команде — «Детройт Ред Уингз». В 953 встречах за «Красные Крылья» он набрал 918 очков (314 голов, 604 передачи). Уралец дважды выигрывал Кубок Стэнли, главный трофей североамериканского хоккея. Сейчас звездный форвард, который каждое лето приезжает в родной Екатеринбург, выступает за питерский СКА.

Кстати, последний раз Дацюк был в уральской столице в ноябре прошлого года. Он успешно защитил выпускную квалификационную работу в Институте физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ. Научным руководителем дипломной работы по теме управления спортивной подготовки юных хоккеистов у Дацюка был министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, завкафедрой управления в сфере физической культуры и спорта УрФУ Леонид Рапопорт.

Кроме Дацюка в список лучших среди россиян попали Павел Буре, Сергей Федоров и Александр Овечкин.
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