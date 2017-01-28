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В ночь на субботу НХЛ на торжественной церемонии обнародовала список 100 лучших игроков в истории лиги. Из россиян в него вошли нападающие Сергей Федоров, Павел Буре, Александр Овечкин и Павел Дацюк. Федоров и Дацюк становились обладателями Кубка Стэнли, Буре и Овечкин в разное время становились лучшими снайперами регулярного чемпионата НХЛ, при этом Овечкин устанавливал это достижение шесть раз.

«Я радуюсь каждому игроку, который вошел в историю НХЛ. Это большое историческое событие, признание отечественного хоккея», — сказал Третьяк.

«Если говорить о Дацюке, Буре и Федорове, то Дацюк — просто ювелир на льду, умнейший человек. Буре — это молниеносная скорость и чувство гола. Федоров — это профессор, умевший играть и в защите, и в нападении. И все они, в том числе и Овечкин — индивидуумы», — отметил президент ФХР.

Цвет российского хоккея

По мнению бывшего нападающего клуба НХЛ «Ванкувер» Евгения Наместникова, Буре, Федоров, Овечкин и Дацюк являются «цветом» российского хоккея.

«За всеми указанными фамилиями скрываются великие игроки. Как нападающие они себя очень хорошо проявили, забивали очень много голов. Если говорить о российских хоккеистах вообще, то и Овечкин, и Федоров, и Буре, и Дацюк если не лучшие в истории нашего хоккея, то, скажем так, точно одни из лучших», — сказал Наместников.

Также собеседник ТАСС отметил человеческие качества россиян. «Немаловажно отметить, что они не только отличные хоккеисты, но и хорошие люди, каждый из которых обладает лидерскими качествами. Это цвет нашего хоккея и спорта в целом», — сказал Наместников.

Выбор игроков осуществлялся комиссией в составе 58 человек, куда вошли руководители клубов НХЛ, тренеры, игроки, представители СМИ. В их числе — президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и менеджер сборной России на Кубке мира 1996 года, ассистент генерального менеджера команды на Олимпиаде 2002 года Игорь Куперман.