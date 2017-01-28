На одном коньке: известные хоккеисты, пропускавшие Матч всех звезд НХЛ из-за травм
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. В субботу стартует звездный
уик-энд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Лос-Анджелесе. В предстоящей встрече на лед выйдут четыре российских хоккеиста: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз») и Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»).
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Согласно новому коллективному соглашению игроков и лиги, хоккеисты, которые были избраны для участия в Матче всех звезд и пропустившие его, не имеют права выходить на лед в следующей игре регулярного чемпионата. Впрочем, уже с 2009 года участились случаи, когда игроки отказывались от участия в Матче всех звезд по причине травм. ТАСС вспомнил самые известные случаи пропуска Матча звезд хоккеистами
«Финты» Кросби
57-й Матч звезд 2009 года в Монреале ознаменовался сразу несколькими громкими отказами от участия в
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, для которого Матч звезд 2017 года станет лишь вторым за более чем 10-летнюю карьеру в НХЛ, также пропустил
За карьеру Кросби играл в Матче звезд лишь в 2007 году в Далласе, а пропустил игры в Атланте-2008, в Монреале-2009, Каролине-2011, Оттаве-2012 и Коламбусе-2015. Канадец по два раза пропускал Матчи звезд
Пропуски Матчей звезд россиянами
В 2015 году
Российский голкипер «Коламбуса» Бобровский также пропустил Матч всех звезд — 2015, который проходил как раз в Коламбусе (штат Огайо). В декабре 2014-го вратарь был признан третьей звездой месяца, в 11 матчах месяца в регулярном чемпионате он в составе «Коламбуса» одержал девять побед, в среднем отражая 93,7% бросков.
Но за четыре дня до звездного
Шестой Матч звезд Овечкина
Овечкин в шестой раз примет участие в Матче звезд НХЛ и сравняется с лидерами среди российских хоккеистов. Также по шесть раз принимали участие в Матчах всех звезд Сергей Федоров и Павел Буре. Впрочем, и у Овечкина было два случая отказа от участия в звездном
В 2012 году Овечкин был включен в стартовый состав, но сам отказался от участия. 23 января 2012 года, за неделю до Матча звезд в Оттаве, в игре против «Питтсбурга» Овечкин применил жесткий силовой прием против Збынека Михалика. В ходе игры судья оставил этот эпизод без внимания, однако впоследствии дисциплинарный комитет принял решение о дисквалификации россиянина, но на Матч всех звезд санкции не распространялись. В итоге россиянин был дисквалифицирован на три игры, а из его зарплаты было удержано и переведено в фонд экстренной медицинской помощи игрокам НХЛ более $154 тыс. Овечкин вместе с клубом принял решение отказаться от участия в Матче звезд, заявив, что «расстроен фактом дисквалификации, но принял решение об отказе не в отместку за отстранение».
В прошлом году россиянин также не смог приехать на звездный
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