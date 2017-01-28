На одном коньке: известные хоккеисты, пропускавшие Матч всех звезд НХЛ из-за травм

Из-за травмы нынешний Матч всех звезд вынужден пропустить российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, который также является одним из лидеров гонки бомбардиров текущего сезона, имея в активе 54 очка (22 шайбы + 32 передачи).

Согласно новому коллективному соглашению игроков и лиги, хоккеисты, которые были избраны для участия в Матче всех звезд и пропустившие его, не имеют права выходить на лед в следующей игре регулярного чемпионата. Впрочем, уже с 2009 года участились случаи, когда игроки отказывались от участия в Матче всех звезд по причине травм. ТАСС вспомнил самые известные случаи пропуска Матча звезд хоккеистами из-за травм или по другим причинам.

«Финты» Кросби

57-й Матч звезд 2009 года в Монреале ознаменовался сразу несколькими громкими отказами от участия в уик-энде. Так, из-за повреждений были вынуждены сняться Павел Дацюк и Никлас Лидстрем, ставшие обладателями Кубка Стэнли 2008 года в составе «Детройта». В связи с отказом Мариана Госсы и Брайана Рафалски заменить одноклубников, «Детройт» не был представлен ни одним хоккеистом на Матче всех звезд.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, для которого Матч звезд 2017 года станет лишь вторым за более чем 10-летнюю карьеру в НХЛ, также пропустил уик-энд 2009 года из-за травмы колена. Хотя тогда за канадца проголосовало более 1,7 млн болельщиков. Впрочем, Кросби приехал на звездный уик-энд в Монреаль и даже присутствовал на традиционных конкурсах и в итоге избежал отлучения от следующей игры, в отличие от Дацюка и Лидстрема. Из-за травмы Кросби пропустит ровно неделю, которая предшествовала Матчу звезд.

За карьеру Кросби играл в Матче звезд лишь в 2007 году в Далласе, а пропустил игры в Атланте-2008, в Монреале-2009, Каролине-2011, Оттаве-2012 и Коламбусе-2015. Канадец по два раза пропускал Матчи звезд из-за сотрясения мозга, растяжений, а также из-за травм колена. На прошлогодний звездный уик-энд в Нэшвилле Кросби не был выбран голосованием болельщиков. Из-за серьезных сотрясений Кросби не участвовал в Матчах звезд 2011 и 2012 гг. Чего нельзя сказать об очередной травме нижней части тела, которая случилась за неделю до Матча звезд — 2015 в Коламбусе. В итоге через два дня после уик-энда — 27 января 2015 года он по правилу о дисквалификации не принял участия в победе над «Виннипегом», хотя уже 28-го числа проиграл в составе «Питтсбурга» «Вашингтону» со счетом 0:4.

Пропуски Матчей звезд россиянами

В 2015 году из-за травм не приняли участия в звездном матче российские хоккеисты Сергей Бобровский и Евгений Малкин. За пять дней до Матча звезд — 20 января 2015 года — Малкин не смог доиграть гостевую встречу с «Филадельфией» (2:3), отличившись результативной передачей. Перед следующей игрой (21 января) с «Чикаго» Малкин вышел на раскатку, но затем было принято решение о том, что россиянин не сыграет в матче. На момент получения травмы Малкин сыграл 45 встреч в сезоне-2014/15 и набрал 50 очков (18 шайб + 32 передачи).

Российский голкипер «Коламбуса» Бобровский также пропустил Матч всех звезд — 2015, который проходил как раз в Коламбусе (штат Огайо). В декабре 2014-го вратарь был признан третьей звездой месяца, в 11 матчах месяца в регулярном чемпионате он в составе «Коламбуса» одержал девять побед, в среднем отражая 93,7% бросков.

Но за четыре дня до звездного уик-энда «Коламбус» играл на выезде против «Виннипега» (0:4). Россиянин пропустил две шайбы уже к середине первого периода. Но в начале второй 20-минутки Бобровский ногой отразил один из бросков, после чего не смог продолжить встречу. В итоге россиянин пропустил месяц из-за травмы паха. Место Бобровского в составе команды Ника Фолиньо занял голкипер Брайан Эллиотт.

Шестой Матч звезд Овечкина

Овечкин в шестой раз примет участие в Матче звезд НХЛ и сравняется с лидерами среди российских хоккеистов. Также по шесть раз принимали участие в Матчах всех звезд Сергей Федоров и Павел Буре. Впрочем, и у Овечкина было два случая отказа от участия в звездном уик-энде.

В 2012 году Овечкин был включен в стартовый состав, но сам отказался от участия. 23 января 2012 года, за неделю до Матча звезд в Оттаве, в игре против «Питтсбурга» Овечкин применил жесткий силовой прием против Збынека Михалика. В ходе игры судья оставил этот эпизод без внимания, однако впоследствии дисциплинарный комитет принял решение о дисквалификации россиянина, но на Матч всех звезд санкции не распространялись. В итоге россиянин был дисквалифицирован на три игры, а из его зарплаты было удержано и переведено в фонд экстренной медицинской помощи игрокам НХЛ более $154 тыс. Овечкин вместе с клубом принял решение отказаться от участия в Матче звезд, заявив, что «расстроен фактом дисквалификации, но принял решение об отказе не в отместку за отстранение».