«Бостон» вернул Худобина из АХЛ
Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини объявил, что клуб вызвал из АХЛ вратаря Антона Худобина.
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Видимо, что-то случилось...
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30-летний россиянин ранее был отправлен в «Провиденс», где провел девять матчей. В составе «Бостона» в нынешнем сезоне он сыграл восемь матчей.
В то же время «Бостон» отправил в «Провиденс» 24-летнего голкипера Зейна Макинтайра.
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