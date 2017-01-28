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28 января 2017, 8:59 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Бостон» вернул Худобина из АХЛ

Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини объявил, что клуб вызвал из АХЛ вратаря Антона Худобина.

Генеральный менеджер Бостона Дон <span class=error>Суини</span> объявил что клуб вызвал из <span class=error>АХЛ</span> вратаря Антона <span class=error>Худобина</span>. Увеличить
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30-летний россиянин ранее был отправлен в «Провиденс», где провел девять матчей. В составе «Бостона» в нынешнем сезоне он сыграл восемь матчей.

В то же время «Бостон» отправил в «Провиденс» 24-летнего голкипера Зейна Макинтайра.

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