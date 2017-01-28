Овечкин считает невероятным попадание в список 100 лучших игроков НХЛ
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин считает невероятным и потрясающим факт попадания в список 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Овечкина приводит
пресс-служба «Вашингтона».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В ночь на субботу НХЛ объявила полный список 100 лучших игроков в истории лиги, куда вошли россияне Павел Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Овечкин.
«Я не могу объяснить и описать свои чувства от того, что вошел в список 100 лучших игроков лиги. Даже представить себе не мог подобное, что я буду в одном списке с легендарными хоккеистами НХЛ. Это просто потрясающе и невероятно», — сказал Овечкин.
Составление списка приурочено к празднованию столетия лиги. В начале января НХЛ объявила 33 игрока, которые будут включены в список ста лучших в истории лиги. Это хоккеисты, выступавшие в лиге в период с 1917 до 1966 год. Теперь список представлен полностью.
Выбор игроков осуществлялся комиссией в составе 58 человек, куда вошли руководители клубов НХЛ, тренеры, игроки, представители СМИ. В их числе: президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и менеджер сборной России на Кубке мира 1996 года, ассистент генерального менеджера команды на Олимпиаде 2002 года Игорь Куперман.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter