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28 января 2017, 8:00 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин считает невероятным попадание в список 100 лучших игроков НХЛ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин считает невероятным и потрясающим факт попадания в список 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Овечкина приводит пресс-служба «Вашингтона».

<span class=error>НХЛ</span> объявила полный список 100 лучших игроков в истории лиги куда вошли россияне Павел Буре Сергей Федоров Павел <span class=error>Дацюк</span> и <span class=error>Овечкин</span>. Увеличить
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В ночь на субботу НХЛ объявила полный список 100 лучших игроков в истории лиги, куда вошли россияне Павел Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Овечкин.

«Я не могу объяснить и описать свои чувства от того, что вошел в список 100 лучших игроков лиги. Даже представить себе не мог подобное, что я буду в одном списке с легендарными хоккеистами НХЛ. Это просто потрясающе и невероятно», — сказал Овечкин.

Составление списка приурочено к празднованию столетия лиги. В начале января НХЛ объявила 33 игрока, которые будут включены в список ста лучших в истории лиги. Это хоккеисты, выступавшие в лиге в период с 1917 до 1966 год. Теперь список представлен полностью.

Выбор игроков осуществлялся комиссией в составе 58 человек, куда вошли руководители клубов НХЛ, тренеры, игроки, представители СМИ. В их числе: президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и менеджер сборной России на Кубке мира 1996 года, ассистент генерального менеджера команды на Олимпиаде 2002 года Игорь Куперман.

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МОСКВА, 28 янв — Р-Спорт. Россияне Александр Овечкин, Павел Дацюк, Сергей Федоров, Павел Буре включены в список 100 самых величайших игроков за всю историю НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
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