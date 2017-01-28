Овечкин считает невероятным попадание в список 100 лучших игроков НХЛ

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В ночь на субботу НХЛ объявила полный список 100 лучших игроков в истории лиги, куда вошли россияне Павел Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Овечкин.

«Я не могу объяснить и описать свои чувства от того, что вошел в список 100 лучших игроков лиги. Даже представить себе не мог подобное, что я буду в одном списке с легендарными хоккеистами НХЛ. Это просто потрясающе и невероятно», — сказал Овечкин.

Составление списка приурочено к празднованию столетия лиги. В начале января НХЛ объявила 33 игрока, которые будут включены в список ста лучших в истории лиги. Это хоккеисты, выступавшие в лиге в период с 1917 до 1966 год. Теперь список представлен полностью.

Выбор игроков осуществлялся комиссией в составе 58 человек, куда вошли руководители клубов НХЛ, тренеры, игроки, представители СМИ. В их числе: президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и менеджер сборной России на Кубке мира 1996 года, ассистент генерального менеджера команды на Олимпиаде 2002 года Игорь Куперман.