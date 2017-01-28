Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28581905/
28 января 2017, 7:39 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Овечкин, Дацюк, Федоров, Буре вошли в список 100 величайших игроков в истории НХЛ

МОСКВА, 28 янв — Р-Спорт. Россияне Александр Овечкин, Павел Дацюк, Сергей Федоров, Павел Буре включены в список 100 самых величайших игроков за всю историю НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Россияне Александр <span class=error>Овечкин</span> Павел <span class=error>Дацюк</span> Сергей Федоров Павел Буре включены в список 100 самых величайших игроков за всю историю <span class=error>НХЛ</span> сообщается на официальном сайте лиги. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Составление списка величайших игроков века в НХЛ приурочено к 100-летию лиги.

Ранее, 1 января, были объявлены 33 игрока из списка, которые выступали с 1917 по 1966 годы.

Чудо-гол Овечкина в ворота «Финикса» вошёл в список лучших событий в истории НХЛ. ВИДЕО
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Овечкин считает невероятным попадание в список 100 лучших игроков НХЛ

Овечкин считает невероятным попадание в список 100 лучших игроков НХЛ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин считает невероятным и потрясающим факт попадания в список 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Овечкина приводит пресс-служба «Вашингтона».
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя