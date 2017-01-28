Овечкин, Дацюк, Федоров, Буре вошли в список 100 величайших игроков в истории НХЛ
МОСКВА, 28 янв —
Р-Спорт. Россияне Александр Овечкин, Павел Дацюк, Сергей Федоров, Павел Буре включены в список 100 самых величайших игроков за всю историю НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
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Составление списка величайших игроков века в НХЛ приурочено к 100-летию лиги.
Ранее, 1 января, были объявлены 33 игрока из списка, которые выступали с 1917 по 1966 годы.
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