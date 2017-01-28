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28 января 2017, 7:08 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Буре и Федоров вошли в список 100 лучших игроков в истории НХЛ

Экс-игрок «Флориды» Павел Буре вошел в список 100 лучших игроков НХЛ, сообщает пресс-служба организации.

<nobr>Экс-игрок</nobr> Флориды Павел Буре вошел в список 100 лучших игроков <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Россиянин попал в символическую сборную 90-х годов. Всего в своей карьере в лиге он провел 702 матча, в которых набрал 779 (437+342) очка.

Полностью состав этой команды выглядит так:

Голкиперы: Гашек, Руа;

Защитники: Келиос, Литч, Нидермайер, Стивенс;

Нападающие: Буре, Хулл, Робитэйл, Шанахан.
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Овечкин считает невероятным попадание в список 100 лучших игроков НХЛ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин считает невероятным и потрясающим факт попадания в список 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Овечкина приводит пресс-служба «Вашингтона».
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