Буре и Федоров вошли в список 100 лучших игроков в истории НХЛ
Экс-игрок «Флориды» Павел Буре вошел в список 100 лучших игроков НХЛ, сообщает пресс-служба организации.
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Россиянин попал в символическую сборную 90-х годов. Всего в своей карьере в лиге он провел 702 матча, в которых набрал 779 (437+342) очка.
Полностью состав этой команды выглядит так:
Голкиперы: Гашек, Руа;
Защитники: Келиос, Литч, Нидермайер, Стивенс;
Нападающие: Буре, Хулл, Робитэйл, Шанахан.
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