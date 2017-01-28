Ветераны клуба НХЛ «Филадельфия» проведут матчи в Москве, Санкт-Петербурге и Казани

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч на Красной площади состоится 20 февраля. Также ветераны «Филадельфии» проведут матчи в Казани (16 февраля) и Санкт-Петербурге (18 февраля). Составы команд, которые сыграют против сборной ветеранов «Филадельфии», пока не разглашаются. Отмечается, что в матчах могут принять участие член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев и президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Я был в Санкт-Петербурге, но ни разу не был в Москве. Очень рад, что мне удастся сыграть на Красной площади, ведь такая возможность выпадает раз в жизни. Мы не знаем, с кем нам предстоит играть. Знаю, что соперником будет команда “Газпрома”, Александр Медведев (заместитель председателя правления компании. — прим. ТАСС) приезжал в США и мы играли с его командой в Филадельфии», — сказал Джо Уотсон, который дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Филадельфии».

Уотсон примет участие во всех трех матчах ветеранов «Филадельфии» в России. Он также отметил, что не уверен в участии бывших игроков ЦСКА в играх против его команды. «Не думаю, что у русских есть много игроков из 1970-х. Думаю, что мы будем играть с бывшими хоккеистами из НХЛ, которые живут в России. Уверен, что мы весело проведем время, наши ребята очень рады, что появилась подобная возможность», — добавил он.

Клуб «Филадельфия Флайерз» был основан в 1967 году. В нынешнем году клуб проводит мероприятия в честь 50-летнего юбилея команды. В 1974 и 1975 гг. клуб становился обладателем Кубка Стэнли. Наибольшую популярность клуб из штата Пенсильвания получил в середине 1970-х, когда в его составе выступали Бобби Кларк, Билл Барбер, Барри Эшби, Рик Маклейш, Берни Пэрент и др. Позднее за «Филадельфию» играли такие известные хоккеисты, как Эрик Линдрос, Рон Хекстолл, Джон Леклер, Марк Рекки, Симон Ганье и др.