Ветераны клуба НХЛ «Филадельфия» проведут матчи в Москве, Санкт-Петербурге и Казани
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ветераны клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» в феврале проведут три матча в России, один из которых состоится на Красной площади в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
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Матч на Красной площади состоится 20 февраля. Также ветераны «Филадельфии» проведут матчи в Казани (16 февраля) и
«Я был в
Уотсон примет участие во всех трех матчах ветеранов «Филадельфии» в России. Он также отметил, что не уверен в участии бывших игроков ЦСКА в играх против его команды. «Не думаю, что у русских есть много игроков из 1970-х. Думаю, что мы будем играть с бывшими хоккеистами из НХЛ, которые живут в России. Уверен, что мы весело проведем время, наши ребята очень рады, что появилась подобная возможность», — добавил он.
Клуб «Филадельфия Флайерз» был основан в 1967 году. В нынешнем году клуб проводит мероприятия в честь 50-летнего юбилея команды. В 1974 и 1975 гг. клуб становился обладателем Кубка Стэнли. Наибольшую популярность клуб из штата Пенсильвания получил в середине 1970-х, когда в его составе выступали Бобби Кларк, Билл Барбер, Барри Эшби, Рик Маклейш, Берни Пэрент и др. Позднее за «Филадельфию» играли такие известные хоккеисты, как Эрик Линдрос, Рон Хекстолл, Джон Леклер, Марк Рекки, Симон Ганье и др.
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