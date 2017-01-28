Звездный уик-энд в Национальной хоккейной лиге стартует в Лос-Анджелесе

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В звездных мероприятиях на арене «Стэйплс-Центра» в крупнейшем городе Западного побережья США примут участие четыре российских хоккеиста. Нападающий Никита Кучеров из клуба «Тампа-Бэй» выступит за Атлантический дивизион, форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко — Центральный, а в команду Столичного дивизиона вошли голкипер «Колумбуса» Сергей Бобровский и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Должен был сыграть в Матче звезд и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, однако получил небольшую травму, и в клубе решили его поберечь.

11 игроков каждой команды были выбраны голосованием болельщиков. 2 января были названы капитаны команд — голкипер «Монреаля» Кэри Прайс (Атлантический дивизион), защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан (Центральный дивизион), нападающий «Питтсбурга» Синди Кросби (Столичный дивизион) и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (Тихоокеанский дивизион). Впоследствии были обнародованы полные составы команд, при этом, чтобы избежать прошлогодней истории с Джоном Скоттом, выбирать игроков болельщики могли из заранее утвержденных списков. В Матче звезд — 2016 принял участие форвард Джон Скотт, который за восемь сезонов в НХЛ забросил всего пять шайб. Однако любители хоккея организовали флэшмоб, а 33-летний форвард «Аризоны» Скотт поехал на Матч звезд — причем в ранге капитана команды Тихоокеанского дивизиона.

Тренерами команд на Матче звезд — 2017 были назначены наставники лидеров дивизионов по состоянию на 10 января — Мишель Террьен («Монреаль», Атлантический дивизион), Брюс Бодро («Миннесота», Центральный дивизион), Джон Торторелла («Коламбус», Столичный дивизион), Питер де Бур («Сан-Хосе», Тихоокеанский дивизион). Однако Торторелла по личным обстоятельствам вынужден пропустить Матч звезд.

Объявление 100 лучших игроков в истории НХЛ

По традиции звездный уик-энд откроется в субботу различными конкурсами «Мастер-шоу», где также будут участвовать команды дивизионов. Победитель выберет себе соперника и время начало полуфинальной встречи Матч звезд, который состоится в воскресенье. В субботу также пройдет игра с участием команд знаменитостей, тренерами которых будут легенды 80-х годов Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

В Лос-Анджелесе пройдет серия мероприятий в рамках празднования 100-летия НХЛ, основанной в 1917 году. В ночь на субботу будут названы 100 лучших игроков лиги за всю ее историю — первые 33 фамилии хоккеистов, выступавших до 1966 года, были опубликованы в начале января. Ожидается, что в «список 100» войдет капитан СКА из Санкт-Петербурга Павел Дацюк, долгие годы выступавший за «Детройт Ред Уингз». Армейский клуб отпустил Дацюка в Лос-Анджелес на торжественную церемонию.

Матч звезд НХЛ пройдет в 62-й раз и в третий — в Лос- Анджелесе. Первый показательный матч с участием лучших игроков лиги состоялся в 1947 году в канадском Торонто, где местные «Кленовые листья» сыграли со сборной звезд НХЛ, проиграв со счетом 3:4. Более 20 лет в Матчах звезд участвовали популярные канадские клубы НХЛ — «Торонто» и «Монреаль», и лишь в 1969 году был принят нынешний формат, когда друг другу противостоят команды конференций или дивизионов.