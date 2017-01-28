Звездный уик-энд в Национальной хоккейной лиге стартует в Лос-Анджелесе
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Звездный
уик-энд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартует в субботу в американском Лос-Анджелесе. Воскресный Матч звезд НХЛ второй год подряд пройдет с участием четырех команд, представляющих все дивизионы лиги, — в формате «три на три».
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В звездных мероприятиях на арене «Стэйплс-Центра» в крупнейшем городе Западного побережья США примут участие четыре российских хоккеиста. Нападающий Никита Кучеров из клуба «Тампа-Бэй» выступит за Атлантический дивизион, форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко — Центральный, а в команду Столичного дивизиона вошли голкипер «Колумбуса» Сергей Бобровский и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Должен был сыграть в Матче звезд и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, однако получил небольшую травму, и в клубе решили его поберечь.
11 игроков каждой команды были выбраны голосованием болельщиков. 2 января были названы капитаны команд — голкипер «Монреаля» Кэри Прайс (Атлантический дивизион), защитник «Нэшвилла»
Тренерами команд на Матче звезд — 2017 были назначены наставники лидеров дивизионов по состоянию на 10 января — Мишель Террьен («Монреаль», Атлантический дивизион), Брюс Бодро («Миннесота», Центральный дивизион), Джон Торторелла («Коламбус», Столичный дивизион), Питер де Бур («Сан-Хосе», Тихоокеанский дивизион). Однако Торторелла по личным обстоятельствам вынужден пропустить Матч звезд.
Объявление 100 лучших игроков в истории НХЛ
По традиции звездный
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Матч звезд НХЛ пройдет в 62-й раз и в третий — в Лос- Анджелесе. Первый показательный матч с участием лучших игроков лиги состоялся в 1947 году в канадском Торонто, где местные «Кленовые листья» сыграли со сборной звезд НХЛ, проиграв со счетом 3:4. Более 20 лет в Матчах звезд участвовали популярные канадские клубы НХЛ — «Торонто» и «Монреаль», и лишь в 1969 году был принят нынешний формат, когда друг другу противостоят команды конференций или дивизионов.
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