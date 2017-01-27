Торторелла отказался от участия в Матче звёзд из-за больной собаки своего сына
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла рассказал о причинах отказа в участии в Матче звёзд, который пройдёт в
Лос-Анджелесе 28—29 января.
Торторелла должен был стать главным тренером дивизиона Метрополитан.
У 10-летнего питбуля сына Тортореллы пошатнулось здоровье. Сын специалиста в настоящее время проходит службу за границей и не может быть рядом со своим питомцем.
«Мне нужно несколько дней во время Матча звёзд, чтобы ухаживать за очень важным членом нашей семьи», — цитирует Тортореллу The Columbus Dispatch.
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