Торторелла отказался от участия в Матче звёзд из-за больной собаки своего сына

Торторелла должен был стать главным тренером дивизиона Метрополитан.



У 10-летнего питбуля сына Тортореллы пошатнулось здоровье. Сын специалиста в настоящее время проходит службу за границей и не может быть рядом со своим питомцем.



«Мне нужно несколько дней во время Матча звёзд, чтобы ухаживать за очень важным членом нашей семьи», — цитирует Тортореллу The Columbus Dispatch.