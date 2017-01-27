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27 января 2017, 18:51 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Дэйли: Клубы НХЛ пока не поддерживают приостановку чемпионата ради ОИ-2018 в Южной Корее

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Владельцы клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пока не поддерживают приостановку регулярного чемпионат ради Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Ранее СМИ сообщили о том что НХЛ склонна отказаться отпускать игроков а в случае положительного исхода переговоров с МОК и IIHF часть матчей олимпийского турнира могут перенести в Сеул. Увеличить
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Ранее СМИ сообщили о том, что НХЛ склонна отказаться отпускать игроков, а в случае положительного исхода переговоров с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF) часть матчей олимпийского турнира могут перенести в Сеул.

«Окончательное решение не было принято, хотя в настоящее время владельцы не поддерживают приостановку сезона для проведения Олимпийских игр в Южной Корее, — сказал Дэйли. — Время, когда будет принято окончательное решение, еще не определено».
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