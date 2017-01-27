Дэйли: клубы НХЛ пока не поддерживают приостановку чемпионата ради ОИ-2018 в Южной Корее

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Ранее СМИ сообщили о том, что НХЛ склонна отказаться отпускать игроков, а в случае положительного исхода переговоров с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF) часть матчей олимпийского турнира могут перенести в Сеул.

«Окончательное решение не было принято, хотя в настоящее время владельцы не поддерживают приостановку сезона для проведения Олимпийских игр в Южной Корее, — сказал Дэйли. — Время, когда будет принято окончательное решение, еще не определено».