«Людей без недостатков не существует». Вратарь «Баффало» восхищается Трампом

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Да, Робин Ленер восхищается Дональдом Трампом.

Ленер также женат на девушке из Персии, так что не понаслышке знает о проблемах Ближнего Востока. Отец, который не отпускает руку 2-летнего сына, когда они вместе катаются по льду. Любитель собак. Игрок НХЛ, который переборол тяжелые травмы и пережил тяжелое детство.

О Робине можно рассказывать много и долго, но сам он уяснил, что люди зачастую не слушают дальше первого предложения.

«Очень жаль, что все обстоит именно так, — говорит Ленер. — Люди хотят представить меня тем, кем я не являюсь. И я не могу повлиять на это».

С 10 ноября люди стали видеть в голкипере «Баффало» расиста, женоненавистника и… (вставьте любую негативную характеристику по своему выбору). Они призывали к его депортации.

А катализатором этого взрыва ненависти стало всего лишь безобидная хоккейная маска.

Специально для дня, когда «Баффало» проводило традиционное чествование военнослужащих, Ленер заказал особый дизайн маски. Эмблема 82-й воздушно-десантной дивизии, отличительные знаки пяти военных отделений. А также на шлеме бы изображен тогда еще кандидат в президенты, и большими буквами было написано: «ТРАМП».

В тот вечер Робин остался в запасе, так что маска использовалась только на предыгровой раскатке. Затем она отправилась на полку, но в умах многих засело изображение эксцентричного политика.

«Я восхищаюсь многим из того, что он сделал, — не скрывает Ленер. — Знаете что? Но мне многое также и не нравится. Однако я понимаю, что все мы — люди. Многие ищут идеального человека во власти, какого-то робота. Но людей без недостатков не существует.

Я просто уважаю его. Конечно, можно говорить о многих отрицательных моментах. Поверьте, я прекрасно это понимаю. Но, повторюсь, все мы неидеальны.

Ленер не привык юлить. В этом они в чем-то похожи с Трампом.

«В конце концов, хочешь понимать, кто оказался во главе, — рассуждает Робин. — О многих людях ты не можешь ничего сказать, их истинное лицо покрыто покровом тайны, существует сотня подводных течений. Кто дергает за ниточки? Но в случае с Трампом все прекрасно знают, что было раньше и чего можно от него ждать.

Нужно понимать, что США — самая сильная страна в мире, самая влиятельная. Всем необходимо понимать, что в ней происходит. Я давно живу в этой стране и проникся к ней теплыми чувствами, она открывает перед тобой огромные возможности для самореализации. И теперь он станет президентом всего этого. Он станет самым влиятельным человеком на свете. Потрясающая история, не правда ли?

Опять же, повторюсь, есть много вещей, с которыми я не согласен. Но такое можно сказать о любом человеке. И о нас с вами.

Трамп часто обвиняется в радикальных политических взглядах, даже в расизме. Но Ленер не разделяет такую точку зрения.

«Моя жена из Персии. Оттуда вся ее семья. Они постоянно там живут. Так что путешествовать друг к другу — задача непростая.

У меня много друзей на Ближнем Востоке. Там случается плохое. Случается хорошее. У меня много друзей мусульман. Да, в мире существует проблема расизма. Мой сын наполовину перс. Меня всегда окружали люди разных национальности, и я не вижу между ними разницы.

Нужно научиться принимать друг друга. В мире множество рас, верований и других отличий. И главная мировая проблема — неумение принять отличающегося от тебя человека. Это очень плохо.

Самое обсуждаемое политическое предложение Трампа — отгородиться огромной стеной. В этом случае Ленер приводит пример своей родной страны.

Многие годы Швеция была мечтой для беженцев. Только в 2015 году убежище в стране обрели более 160 тысяч человек. Они знали, что в этой стране их встретят с распростертыми объятиями. Но с усилением опасности терроризма в прошлом январе Швеция поменяла свою политику. На границах был введен гораздо более жесткий контроль.

«Нужно обезопасить границы, — настаивает Ленер. — Раньше в Швецию принимали всех подряд.

Надеюсь, что на Ближнем Востоке все нормализуется. Я представляю, что там происходит. Но целые страны могут развиваться неправильно, если выбрать неверный путь. Такое периодически происходит.

Пока продолжаются политические дебаты, Ленер вернется к игре в хоккей. Его все устраивает в «Баффало» и в США, несмотря на поток оскорбительных комментариев, который были направлены в его адрес.

«Я видел хорошее и плохое в Европе. Видел подобное и в Северной Америке. Страна свободы, верно? Я многое узнал с момента переезда в США.

Честно говоря, главное для меня сейчас — удачно выступать за «Баффало». Мне нравится здесь. И все эти сторонние разговоры только отвлекают от основной цели. Я живу здесь вместе с женой и 2-летним сыном, следуя за своей мечтой.