Эткинсон заменит Малкина на Матче всех звезд
Форвард «Коламбуса» Кэм Эткинсон заменит форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в составе команды столичного дивизионе на Матче всех звезд НХЛ.
В нынешнем сезоне 27-летний Эткинсон набрал 46 (24+22) очков в 47 матчах и является лучшим бомбардиром «голубых жакетов».
Напомним, Малкин получил травму во вторник в матче с «Сент-Луисом» (0:3) в результате силового приема защитника Джоэла Эдмундсона. По этой причине он не сыграл накануне в матче с «Бостоном» (3:4).
Программа Матча всех звезд стартовала в четверг открытием в
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