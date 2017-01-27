Эткинсон заменит Малкина на Матче всех звезд

В нынешнем сезоне 27-летний Эткинсон набрал 46 (24+22) очков в 47 матчах и является лучшим бомбардиром «голубых жакетов».

Напомним, Малкин получил травму во вторник в матче с «Сент-Луисом» (0:3) в результате силового приема защитника Джоэла Эдмундсона. По этой причине он не сыграл накануне в матче с «Бостоном» (3:4).