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27 января 2017, 12:13 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Эткинсон заменит Малкина на Матче всех звезд

Форвард «Коламбуса» Кэм Эткинсон заменит форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в составе команды столичного дивизионе на Матче всех звезд НХЛ.

В нынешнем сезоне 27-летний Эткинсон набрал 46 (24+22) очков в 47 матчах и является лучшим бомбардиром «голубых жакетов».

Напомним, Малкин получил травму во вторник в матче с «Сент-Луисом» (0:3) в результате силового приема защитника Джоэла Эдмундсона. По этой причине он не сыграл накануне в матче с «Бостоном» (3:4).

Программа Матча всех звезд стартовала в четверг открытием в Лос-Анджелесе фан-зоны. В пятницу НХЛ объявит имена 100 лучших игроков в истории. В субботу пройдет мастер-шоу, а в воскресенье — турнир, в котором сыграют команды четырех дивизионов.

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