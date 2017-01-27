Второй звездой стал форвард «Бостона» Брэд Маршанд, забросивший две шайбы в ворота «Питтсбурга» (4:3), а замкнул тройку нападающий «Калгари» Джон Годро, забросивший одну шайбу и сделавший одну голевую передачу в поединке с «Оттавой» (3:2 ОТ).