Будай, Маршанд и Годро — три звезды дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает
пресс-служба лиги, первой звездой признан голкипер «Лос-Анджелеса» Петер Будай, отразивший все 22 броска по своим воротам в поединке с «Каролиной» (3:0).
Второй звездой стал форвард «Бостона» Брэд Маршанд, забросивший две шайбы в ворота «Питтсбурга» (4:3), а замкнул тройку нападающий «Калгари» Джон Годро, забросивший одну шайбу и сделавший одну голевую передачу в поединке с «Оттавой» (3:2 ОТ).
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