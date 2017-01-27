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27 января 2017, 11:26 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Будай, Маршанд и Годро — три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан голкипер «Лос-Анджелеса» Петер Будай, отразивший все 22 броска по своим воротам в поединке с «Каролиной» (3:0).

Второй звездой стал форвард «Бостона» Брэд Маршанд, забросивший две шайбы в ворота «Питтсбурга» (4:3), а замкнул тройку нападающий «Калгари» Джон Годро, забросивший одну шайбу и сделавший одну голевую передачу в поединке с «Оттавой» (3:2 ОТ).

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