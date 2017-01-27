«Вашингтон» второй год подряд лидирует в НХЛ накануне Матча звёзд

«Кэпиталз» второй сезон подряд лидируют в лиге перед перерывом на Матч звёзд. Год назад «Вашингтон» во второй раз в истории выиграл регулярный чемпионат, но в полуфинале Восточной конференции уступил будущему обладателю Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» (2−4).