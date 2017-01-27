Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28570508/
27 января 2017, 9:39 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вашингтон» второй год подряд лидирует в НХЛ накануне Матча звёзд

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и с 72 очками по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице НХЛ.

«Кэпиталз» второй сезон подряд лидируют в лиге перед перерывом на Матч звёзд. Год назад «Вашингтон» во второй раз в истории выиграл регулярный чемпионат, но в полуфинале Восточной конференции уступил будущему обладателю Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» (2−4).

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Нью-Джерси Дэвилз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Тренер «Коламбуса» Торторелла не примет участия в Матче звезд НХЛ

Тренер «Коламбуса» Торторелла не примет участия в Матче звезд НХЛ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Главный тренер клуба «Коламбус» и команды Столичного дивизиона Джон Торторелла не сможет принять участие в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России