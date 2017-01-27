«Вашингтон» второй год подряд лидирует в НХЛ накануне Матча звёзд
«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и с 72 очками
по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице НХЛ.
«Кэпиталз» второй сезон подряд лидируют в лиге перед перерывом на Матч звёзд. Год назад «Вашингтон» во второй раз в истории выиграл регулярный чемпионат, но в полуфинале Восточной конференции уступил будущему обладателю Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» (2−4).
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