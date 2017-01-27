«Сан-Хосе» уступил «Эдмонтону» и прервал свою 6-матчевую серию побед
«Сан-Хосе Шаркс» на своём льду уступил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Прервав, таким образом, свою серию побед на отметке в шесть матчей кряду. Канадская команда выиграла третий матч подряд.
В первой двадцатиминутке команды обменялись голами — за хозяев забил Логан Кутюр, за гостей Андрей Секера. На 38-й минуте встречи Андрей Секера вывел канадскую команду вперёд. В оставшееся игровое время Дрейк Каджула и Коннор Макдэвид довели счёт до 4:1.
|27.01.2017 06:30
|Регулярный чемпионат
|SAP Center
|Сан-Хосе Шаркс
|1:4
|Эдмонтон Ойлерз
|(1:1, 0:1, 0:2)
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Тодд Маклеллан
Вратари
|Мартин Джонс 57:21 (М. Джонс 58:08)
|Кэм Тэлбот
|1-й период
|04:05
|Логан Кутюр (Мик. Бедкер, П. Марло)
|Андрей Секера (К. Макдэвид)
|19:54
|2-й период
|Джордан Эберле
|27:09
|Мэтт Хендрикс
|33:04
|36:20
|Брент Бернс
|Андрей Секера (Л. Драйзайтль)
|37:09
|3-й период
|Адам Ларссон
|40:56
|Адам Ларссон
|40:56
|46:17
|Джо Торнтон
|Дрейк Каджула
|51:31
|Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль)
|п.в.
|58:08
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|А. Секера (Эдмонтон Ойлерз), К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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