«Сан-Хосе» уступил «Эдмонтону» и прервал свою 6-матчевую серию побед

В первой двадцатиминутке команды обменялись голами — за хозяев забил Логан Кутюр, за гостей Андрей Секера. На 38-й минуте встречи Андрей Секера вывел канадскую команду вперёд. В оставшееся игровое время Дрейк Каджула и Коннор Макдэвид довели счёт до 4:1.