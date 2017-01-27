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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28570507/
27 января 2017, 9:41 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Сан-Хосе» уступил «Эдмонтону» и прервал свою 6-матчевую серию побед

«Сан-Хосе Шаркс» на своём льду уступил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Прервав, таким образом, свою серию побед на отметке в шесть матчей кряду. Канадская команда выиграла третий матч подряд.

В первой двадцатиминутке команды обменялись голами — за хозяев забил Логан Кутюр, за гостей Андрей Секера. На 38-й минуте встречи Андрей Секера вывел канадскую команду вперёд. В оставшееся игровое время Дрейк Каджула и Коннор Макдэвид довели счёт до 4:1.

27.01.2017 06:30 Регулярный чемпионат SAP Center
Сан-Хосе Шаркс 1:4 Эдмонтон Ойлерз
(1:1, 0:1, 0:2)
Главные тренеры
Питер Дебур Тодд Маклеллан
Вратари
Мартин Джонс 57:21 (М. Джонс 58:08) Кэм Тэлбот
1-й период
04:05 Логан Кутюр (Мик. Бедкер, П. Марло)
Андрей Секера (К. Макдэвид) 19:54
2-й период
Джордан Эберле 27:09
Мэтт Хендрикс 33:04
36:20 Брент Бернс
Андрей Секера (Л. Драйзайтль) 37:09
3-й период
Адам Ларссон 40:56
Адам Ларссон 40:56
46:17 Джо Торнтон
Дрейк Каджула 51:31
Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль) п.в. 58:08
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Секера (Эдмонтон Ойлерз), К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
Новости Матчи Состав Статистика
Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
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