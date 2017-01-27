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27 января 2017, 9:42 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Лайне возглавил гонку бомбардиров среди новичков текущего сезона НХЛ

Форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3). 18-летний финский хоккеист проводил второй матч после того, как оправился от сотрясения мозга.

В 44 матчах на его счету стало 40 (22+18) очков, и он снова вышел в лидеры гонки бомбардиров среди новичков, обогнав Митча Марнера и Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс», у которых по 39 очков.

Виннипег Джетс
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