Лайне возглавил гонку бомбардиров среди новичков текущего сезона НХЛ
Форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3). 18-летний финский хоккеист проводил второй матч после того, как оправился от сотрясения мозга.
В 44 матчах на его счету стало 40 (22+18) очков, и он снова вышел в лидеры гонки бомбардиров среди новичков, обогнав Митча Марнера и Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс», у которых по 39 очков.
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