Лайне возглавил гонку бомбардиров среди новичков текущего сезона НХЛ

В 44 матчах на его счету стало 40 (22+18) очков, и он снова вышел в лидеры гонки бомбардиров среди новичков, обогнав Митча Марнера и Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс», у которых по 39 очков.