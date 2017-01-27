«Даллас» выиграл у «Баффало» с Куликовым
«Даллас Старз» нанёс поражение «Баффало Сейбрз» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Хозяева пропустили дважды в начале первого периода — точные броски на свой счёт записали Эвандер Кейн и Мэтт Мулсон, но затем сумели переломить ход встречи и забили четырежды усилиями Патрика Шарпа, оформившего дубль, а также Джейми Бенна и Тайлера Сегина. В «Баффало» ответить на этот рывок смог лишь Кейн, который также записал себе в актив дубль. Российский защитник «Сейбрз» Дмитрий Куликов заработал лишь 2 минуты штрафа.
|27.01.2017 04:30
|Регулярный чемпионат
|American Airlines Center
|Даллас Старз
|4:3
|Баффало Сэйбрз
|(1:2, 3:1, 0:0)
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Дэн Билсма
Вратари
|Антти Ниеми 20:00 (К. Лехтонен 20:00)
|Андерс Нильссон 59:34
|1-й период
|Эвандер Кейн
|03:44
|Земгус Гиргенсонс
|06:12
|08:05
|Йон Клингберг
|Мэтт Мулсон (Э. Кейн, Б. Джионта)
|09:30
|10:59
|Патрик Шарп (Й. Клингберг, Л. Корпикоски)
|Дмитрий Куликов
|14:28
|Эвандер Кейн
|19:18
|2-й период
|20:42
|Джейми Бенн (Дж. Спецца, П. Ивз)
|Мэтт Мулсон
|28:38
|33:16
|Патрик Шарп (Д. Шор)
|35:24
|Тайлер Сегин
|Эвандер Кейн
|38:55
|3-й период
|46:20
|Патрик Шарп
|Зак Богосян
|57:42
Статистика
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|П. Шарп (Даллас Старз), Э. Кейн (Баффало Сэйбрз), К. Лехтонен (Даллас Старз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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