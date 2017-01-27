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27 января 2017, 9:52 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Даллас» выиграл у «Баффало» с Куликовым

«Даллас Старз» нанёс поражение «Баффало Сейбрз» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хозяева пропустили дважды в начале первого периода — точные броски на свой счёт записали Эвандер Кейн и Мэтт Мулсон, но затем сумели переломить ход встречи и забили четырежды усилиями Патрика Шарпа, оформившего дубль, а также Джейми Бенна и Тайлера Сегина. В «Баффало» ответить на этот рывок смог лишь Кейн, который также записал себе в актив дубль. Российский защитник «Сейбрз» Дмитрий Куликов заработал лишь 2 минуты штрафа.

27.01.2017 04:30 Регулярный чемпионат American Airlines Center
Даллас Старз 4:3 Баффало Сэйбрз
(1:2, 3:1, 0:0)
Главные тренеры
Линди Рафф Дэн Билсма
Вратари
Антти Ниеми 20:00 (К. Лехтонен 20:00) Андерс Нильссон 59:34
1-й период
Эвандер Кейн 03:44
Земгус Гиргенсонс 06:12
08:05 Йон Клингберг
Мэтт Мулсон (Э. Кейн, Б. Джионта) 09:30
10:59 Патрик Шарп (Й. Клингберг, Л. Корпикоски)
Дмитрий Куликов 14:28
Эвандер Кейн 19:18
2-й период
20:42 Джейми Бенн (Дж. Спецца, П. Ивз)
Мэтт Мулсон 28:38
33:16 Патрик Шарп (Д. Шор)
35:24 Тайлер Сегин
Эвандер Кейн 38:55
3-й период
46:20 Патрик Шарп
Зак Богосян 57:42
Статистика
4 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
П. Шарп (Даллас Старз), Э. Кейн (Баффало Сэйбрз), К. Лехтонен (Даллас Старз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Баффало Сэйбрз
Новости Матчи Состав Статистика
Даллас Старз
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