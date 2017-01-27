«Даллас» выиграл у «Баффало» с Куликовым

Хозяева пропустили дважды в начале первого периода — точные броски на свой счёт записали Эвандер Кейн и Мэтт Мулсон, но затем сумели переломить ход встречи и забили четырежды усилиями Патрика Шарпа, оформившего дубль, а также Джейми Бенна и Тайлера Сегина. В «Баффало» ответить на этот рывок смог лишь Кейн, который также записал себе в актив дубль. Российский защитник «Сейбрз» Дмитрий Куликов заработал лишь 2 минуты штрафа.