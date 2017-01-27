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27 января 2017, 8:22 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Российский хоккеист «Тампы Бэй» Нестеров обменян в «Монреаль» на Расина

МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт. Российский защитник «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Нестеров продолжит карьеру в «Монреаль Канадиенс», сообщается на официальном сайте канадского клуба НХЛ.

В обмен на 23-летнего воспитанника челябинского хоккея «Тампа Бэй» получила канадского защитника Джонатана Расина и выбор в шестом раунде драфта-2017.

Нестеров в регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 забросил 3 шайбы и сделал 9 результативных передач за 35 матчей. Он выступал за «Тампу Бэй» с 2014 года.

«Монреаль» является четвертой командой Восточной конференции (65 очков после 50 матчей), «Тампа Бэй» (50 баллов) располагается на 12-й строчке. В канадском клубе в настоящий момент выступают еще три россиянина — нападающий Александр Радулов и защитники Андрей Марков и Алексей Емелин.

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