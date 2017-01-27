Шайба Бурмистрова помогла «Аризоне» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ
МОСКВА, 27 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты «Аризоны» обыграли «Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг Глендейле, завершилась победой хозяев льда со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Шайбами отметились Лоусон Крауз (на 23-й минуте), Александр Бурмистров (45) и Тобиас Райдер (60).
Канадский голкипер «Аризоны» Майк Смит отразил все 19 бросков в створ ворот и был признан первой звездой встречи, второй стал Бурмистров.
В еще одном матче дня «Даллас» дома обыграл «Баффало» — 4:3.
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