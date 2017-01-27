«Виннипег» обыграл «Чикаго» несмотря на передачу Анисимова

Для того, чтобы забить пять шайб гостям понадобилось всего 3 минуты. На 7-й минуте Патрик Лайне и Шон Мэттяс вывели свою команду вперёд, а в самой концовке встречи, при счёте 3:2 в пользу хозяев, Эндрю Копп, Брайан Литтл и Марк Шайфли вырвали победу забив три шайбы в промежутке с 56-й по 58-ю минуты. Российский нападающий Артём Анисимов отметился результативной передачей.