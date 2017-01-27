«Виннипег» обыграл «Чикаго» несмотря на передачу Анисимова
«Виннипег Джетс» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Для того, чтобы забить пять шайб гостям понадобилось всего 3 минуты. На 7-й минуте Патрик Лайне и Шон Мэттяс вывели свою команду вперёд, а в самой концовке встречи, при счёте 3:2 в пользу хозяев, Эндрю Копп, Брайан Литтл и Марк Шайфли вырвали победу забив три шайбы в промежутке с 56-й по 58-ю минуты. Российский нападающий Артём Анисимов отметился результативной передачей.
|27.01.2017 04:30
|Регулярный чемпионат
|United Center
|Чикаго Блэкхокс
|3:5
|Виннипег Джетс
|(1:2, 2:0, 0:3)
Главные тренеры
|Джоэль Кенневилль
|Пол Морис
Вратари
|Скотт Дарлинг 57:26 (С. Дарлинг 57:57-58:19, С. Дарлинг 58:29)
|Коннор Хеллебайк
|1-й период
|04:31
|Рихард Паник
|Патрик Лайне (Б. Литтл, Н. Элерс)
|06:16
|Шон Мэттайас (Дж. Трауба)
|06:58
|Ник Петан
|13:02
|13:07
|Данкан Кит (Б. Сибрук, А. Анисимов)
|Крис Торберн
|15:30
|2-й период
|Тобиас Энстрем
|21:07
|24:00
|Ник Шмолц
|27:19
|Райан Хартман
|Адам Лаури
|28:55
|33:34
|Патрик Кейн
|36:37
|Таннер Киро (П. Кейн, Т. ван Римсдайк)
|38:20
|Таннер Киро
|3-й период
|Блэйк Уилер
|40:00
|Эндрю Копп (Дж. Моррисси, М. Шайфли)
|55:57
|Брайан Литтл (Дж. Трауба, П. Лайне)
|56:29
|Марк Шайфли (Э. Копп, Б. Уилер)
|п.в.
|57:57
|58:29
|Рихард Паник
Статистика
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Б. Литтл (Виннипег Джетс), Э. Копп (Виннипег Джетс), П. Лайне (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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