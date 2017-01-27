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27 января 2017, 8:24 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Виннипег» обыграл «Чикаго» несмотря на передачу Анисимова

«Виннипег Джетс» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Для того, чтобы забить пять шайб гостям понадобилось всего 3 минуты. На 7-й минуте Патрик Лайне и Шон Мэттяс вывели свою команду вперёд, а в самой концовке встречи, при счёте 3:2 в пользу хозяев, Эндрю Копп, Брайан Литтл и Марк Шайфли вырвали победу забив три шайбы в промежутке с 56-й по 58-ю минуты. Российский нападающий Артём Анисимов отметился результативной передачей.

27.01.2017 04:30 Регулярный чемпионат United Center
Чикаго Блэкхокс 3:5 Виннипег Джетс
(1:2, 2:0, 0:3)
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Пол Морис
Вратари
Скотт Дарлинг 57:26 (С. Дарлинг 57:57-58:19, С. Дарлинг 58:29) Коннор Хеллебайк
1-й период
04:31 Рихард Паник
Патрик Лайне (Б. Литтл, Н. Элерс) 06:16
Шон Мэттайас (Дж. Трауба) 06:58
Ник Петан 13:02
13:07 Данкан Кит (Б. Сибрук, А. Анисимов)
Крис Торберн 15:30
2-й период
Тобиас Энстрем 21:07
24:00 Ник Шмолц
27:19 Райан Хартман
Адам Лаури 28:55
33:34 Патрик Кейн
36:37 Таннер Киро (П. Кейн, Т. ван Римсдайк)
38:20 Таннер Киро
3-й период
Блэйк Уилер 40:00
Эндрю Копп (Дж. Моррисси, М. Шайфли) 55:57
Брайан Литтл (Дж. Трауба, П. Лайне) 56:29
Марк Шайфли (Э. Копп, Б. Уилер) п.в. 57:57
58:29 Рихард Паник
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Литтл (Виннипег Джетс), Э. Копп (Виннипег Джетс), П. Лайне (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Виннипег Джетс
Новости Матчи Состав Статистика
Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
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